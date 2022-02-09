09 февраля 2022
08 февраля 2022

Из-за взрыва газа в Тюмени под завалами оказались трое человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, взрыв газа, разбор завалов, гаражи
После взрыва гараж «сложился», завалив обломками трех тюменцев (архивное фото) Фото:

После взрыва газа, произошедшего 9 февраля в одном из гаражных кооперативов Тюмени, под завалами оказались трое человек. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменской областной службе экстренного реагирования».

«Прибыв на место взрыва, спасатели произвели осмотр. Стены железобетонного гаража сложились, как карточный домик, оставив под руинами трех человек. При помощи гидравлического инструмента и подпорок сотрудники ТОСЭР организовали лаз под рухнувшие плиты и принялись эвакуировать одного из мужчин», — рассказали URA.RU в «Тюменской областной службе экстренного реагирования».

На момент спасения первого человека пожар, возникший после взрыва, все еще не был потушен. Когда же сотрудники МЧС справились с огнем, спасатели смогли извлечь из-под обломков и двух других пострадавших.

В пресс-службе управления МЧС региона агентству рассказали, что вызов в гаражный кооператив на улице Малышева поступил в 21:04. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв газового оборудования, установленного на автомобиле.

URA.RU ранее писало, что в происшествии различные травмы получили пять человек. Как пояснили в ТОСЭР, двое из них под завал не попали. URA.RU направило запрос о состоянии тюменцев в департамент здравоохранения области.

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После взрыва газа, произошедшего 9 февраля в одном из гаражных кооперативов Тюмени, под завалами оказались трое человек. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменской областной службе экстренного реагирования». «Прибыв на место взрыва, спасатели произвели осмотр. Стены железобетонного гаража сложились, как карточный домик, оставив под руинами трех человек. При помощи гидравлического инструмента и подпорок сотрудники ТОСЭР организовали лаз под рухнувшие плиты и принялись эвакуировать одного из мужчин», — рассказали URA.RU в «Тюменской областной службе экстренного реагирования». На момент спасения первого человека пожар, возникший после взрыва, все еще не был потушен. Когда же сотрудники МЧС справились с огнем, спасатели смогли извлечь из-под обломков и двух других пострадавших. В пресс-службе управления МЧС региона агентству рассказали, что вызов в гаражный кооператив на улице Малышева поступил в 21:04. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв газового оборудования, установленного на автомобиле. URA.RU ранее писало, что в происшествии различные травмы получили пять человек. Как пояснили в ТОСЭР, двое из них под завал не попали. URA.RU направило запрос о состоянии тюменцев в департамент здравоохранения области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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