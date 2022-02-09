09 февраля 2022

В Екатеринбурге самолет вернули на стоянку из-за дебоширов

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, телетрап, рукав, авиарейс, самолет, посадочный рукав, авиалинии, пассажирский рукав, телескопический трап, авиасообщение
Дебоширов доставили в дежурную часть, где их оштрафовали за мелкое хулиганство Фото:

Сотрудники отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» привлекли к ответственности троих дебоширов. На борту самолета, готовящегося лететь из Екатеринбурга в Благовещенск, они шумно ругались матом и не исполняли требований экипажа воздушного судна, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Полицейскими установлено, что трое пассажиров находятся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения. Взойдя на борт, нарушители стали выражаться нецензурно, один из хулиганов отказывался выполнять требование безопасности и застегнуть ремень кресла», — сообщается в релизе ведомства.

В Управлении на транспорте полиции добавили, что граждан доставили в дежурную часть, где привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и части 5 статьи 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). В полиции уточнили, что дебоширы — жители Московской и Тамбовской области, а ослушавшийся экипажа воздушного судна — житель Удмуртской республики.

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Сотрудники отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» привлекли к ответственности троих дебоширов. На борту самолета, готовящегося лететь из Екатеринбурга в Благовещенск, они шумно ругались матом и не исполняли требований экипажа воздушного судна, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО. «Полицейскими установлено, что трое пассажиров находятся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения. Взойдя на борт, нарушители стали выражаться нецензурно, один из хулиганов отказывался выполнять требование безопасности и застегнуть ремень кресла», — сообщается в релизе ведомства. В Управлении на транспорте полиции добавили, что граждан доставили в дежурную часть, где привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и части 5 статьи 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). В полиции уточнили, что дебоширы — жители Московской и Тамбовской области, а ослушавшийся экипажа воздушного судна — житель Удмуртской республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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