В Екатеринбурге самолет вернули на стоянку из-за дебоширов

Дебоширов доставили в дежурную часть, где их оштрафовали за мелкое хулиганство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» привлекли к ответственности троих дебоширов. На борту самолета, готовящегося лететь из Екатеринбурга в Благовещенск, они шумно ругались матом и не исполняли требований экипажа воздушного судна, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Полицейскими установлено, что трое пассажиров находятся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения. Взойдя на борт, нарушители стали выражаться нецензурно, один из хулиганов отказывался выполнять требование безопасности и застегнуть ремень кресла», — сообщается в релизе ведомства.

В Управлении на транспорте полиции добавили, что граждан доставили в дежурную часть, где привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и части 5 статьи 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). В полиции уточнили, что дебоширы — жители Московской и Тамбовской области, а ослушавшийся экипажа воздушного судна — житель Удмуртской республики.