Мэр Перми решил временно погасить главный конфликт города

Алексей Демкин предложил взять время на обсуждение законопроекта о повышении штрафов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин попросил спикера заксобрания Валерия Сухих перенести рассмотрение законопроекта об увеличении штрафов за бесплатный проезд с февраля на март. Соответствующе письмо за подписью мэра опубликовано на портале краевого парламента.

«Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 8.1 закона «Об административных правонарушениях» предлагаю рассмотреть на заседании заксобрания в марте 2022 года», — пишет мэр в письме на имя спикера. По данным источника в пермской администрацией, решение принято в связи с тем, что необходимо провести дополнительное обсуждение. В том числе с общественниками.

Глава Перми внес законопроект о кратном повышении штрафов за бесплатный проезд в январе. За первичное нарушение он вырастет с 500 рублей до 2500 рублей, за повторное — с 1000 рублей до 5000 рублей. Решение вызвало общественный резонанс. Оппозиция обвинила мэра в том, что он перекладывает ответственность за провальные решения в сфере транспорта в Перми на жителей всего края. Мэрия отчиталась, что в январе, после перехода на бескондукторную систему, контролеры поймали в транспорте 98 «зайцев».