09 февраля 2022

Мэр Перми решил временно погасить главный конфликт города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей Авиационного техникума. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин предложил взять время на обсуждение законопроекта о повышении штрафов Фото:

Глава Перми Алексей Демкин попросил спикера заксобрания Валерия Сухих перенести рассмотрение законопроекта об увеличении штрафов за бесплатный проезд с февраля на март. Соответствующе письмо за подписью мэра опубликовано на портале краевого парламента.

«Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 8.1 закона «Об административных правонарушениях» предлагаю рассмотреть на заседании заксобрания в марте 2022 года», — пишет мэр в письме на имя спикера. По данным источника в пермской администрацией, решение принято в связи с тем, что необходимо провести дополнительное обсуждение. В том числе с общественниками.

Глава Перми внес законопроект о кратном повышении штрафов за бесплатный проезд в январе. За первичное нарушение он вырастет с 500 рублей до 2500 рублей, за повторное — с 1000 рублей до 5000 рублей. Решение вызвало общественный резонанс. Оппозиция обвинила мэра в том, что он перекладывает ответственность за провальные решения в сфере транспорта в Перми на жителей всего края. Мэрия отчиталась, что в январе, после перехода на бескондукторную систему, контролеры поймали в транспорте 98 «зайцев».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Перми Алексей Демкин попросил спикера заксобрания Валерия Сухих перенести рассмотрение законопроекта об увеличении штрафов за бесплатный проезд с февраля на март. Соответствующе письмо за подписью мэра опубликовано на портале краевого парламента. «Проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 8.1 закона «Об административных правонарушениях» предлагаю рассмотреть на заседании заксобрания в марте 2022 года», — пишет мэр в письме на имя спикера. По данным источника в пермской администрацией, решение принято в связи с тем, что необходимо провести дополнительное обсуждение. В том числе с общественниками. Глава Перми внес законопроект о кратном повышении штрафов за бесплатный проезд в январе. За первичное нарушение он вырастет с 500 рублей до 2500 рублей, за повторное — с 1000 рублей до 5000 рублей. Решение вызвало общественный резонанс. Оппозиция обвинила мэра в том, что он перекладывает ответственность за провальные решения в сфере транспорта в Перми на жителей всего края. Мэрия отчиталась, что в январе, после перехода на бескондукторную систему, контролеры поймали в транспорте 98 «зайцев».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...