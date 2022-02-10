В Кузбассе инвалид замерз насмерть, не дождавшись угля

В Белове (Кемеровская область) насмерть замерз инвалид. О трагедии рассказал сосед погибшего. Мужчина обвиняет соцзащиту в неоказании помощи инвалиду и отсутствии угля. По его словам, после инсульта погибший Виктор Г. оказался без денег и возможности их заработать.
«Ему оформили инвалидность всего год назад и с тех пор он стал получать пенсию, восемь тысяч, но этих денег не хватало на уголь. Вообще он все время жил впроголодь <…> Я к нему заходил почти каждый день в том году. Однажды пришел и увидел, что он весь замерзший, одет в кучу одежд. Я тогда начал бить тревогу, поднял общественность. Витю забрали в дом временного пребывания, выяснилось, что он отморозил пальцы и ему пришлось их ампутировать. Потом он вернулся. Уголь ему с соцзащиты так и не привезли», — рассказал сосед Виктора корреспондентам Сибдепо.
По словам мужчины, трагедия случилась в январе 2022 года. Виктор не выдержал морозов и скончался. Также собеседник сообщил, что погибший на протяжении нескольких дней не топил печь.
URA.RU пыталось связаться с комитетом социальной защиты Беловского городского округа и Следственным комитетом по городу Белово. На момент публикации ответов получить не удалось.
В Белове (Кемеровская область) насмерть замерз инвалид. О трагедии рассказал сосед погибшего. Мужчина обвиняет соцзащиту в неоказании помощи инвалиду и отсутствии угля. По его словам, после инсульта погибший Виктор Г. оказался без денег и возможности их заработать. «Ему оформили инвалидность всего год назад и с тех пор он стал получать пенсию, восемь тысяч, но этих денег не хватало на уголь. Вообще он все время жил впроголодь <…> Я к нему заходил почти каждый день в том году. Однажды пришел и увидел, что он весь замерзший, одет в кучу одежд. Я тогда начал бить тревогу, поднял общественность. Витю забрали в дом временного пребывания, выяснилось, что он отморозил пальцы и ему пришлось их ампутировать. Потом он вернулся. Уголь ему с соцзащиты так и не привезли», — рассказал сосед Виктора корреспондентам Сибдепо. По словам мужчины, трагедия случилась в январе 2022 года. Виктор не выдержал морозов и скончался. Также собеседник сообщил, что погибший на протяжении нескольких дней не топил печь. URA.RU пыталось связаться с комитетом социальной защиты Беловского городского округа и Следственным комитетом по городу Белово. На момент публикации ответов получить не удалось.