В сети появились кадры с места падения легкомоторного самолета Ан-2 в Камчатском крае. Крушение произошло утром 11 февраля. После падения самолет вспыхнул из-за разлившегося по земле топлива.
На кадрах, опубликованных в telegram-канале Shot, можно увидеть обугленный каркас самолета. Ан-2 сгорел практически полностью. Самолет вспыхнул после падения. Причиной, по данным telegram-канала, стало разлившееся по земле топливо.
Самолет упал всего в километре от взлетной полосы. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на официальном сайте ведомства. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).
Крушение самолета Ан-2 произошло утром 11 февраля. Воздушное судно упала в районе села Коряки Клизовского района Камчатского края. Глава региона Владимир Солодов сообщил, что это был частный самолет, который перевозил грузы. По его словам, оба члена экипажа погибли, передает RT.
В сети появились кадры с места падения легкомоторного самолета Ан-2 в Камчатском крае. Крушение произошло утром 11 февраля. После падения самолет вспыхнул из-за разлившегося по земле топлива. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Shot, можно увидеть обугленный каркас самолета. Ан-2 сгорел практически полностью. Самолет вспыхнул после падения. Причиной, по данным telegram-канала, стало разлившееся по земле топливо. Самолет упал всего в километре от взлетной полосы. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на официальном сайте ведомства. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Крушение самолета Ан-2 произошло утром 11 февраля. Воздушное судно упала в районе села Коряки Клизовского района Камчатского края. Глава региона Владимир Солодов сообщил, что это был частный самолет, который перевозил грузы. По его словам, оба члена экипажа погибли, передает RT.