Появились кадры с места крушения самолета на Камчатке. Видео

11 февраля 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Ан-2 практически полностью сгорел после падения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сети появились кадры с места падения легкомоторного самолета Ан-2 в Камчатском крае. Крушение произошло утром 11 февраля. После падения самолет вспыхнул из-за разлившегося по земле топлива. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Shot, можно увидеть обугленный каркас самолета. Ан-2 сгорел практически полностью. Самолет вспыхнул после падения. Причиной, по данным telegram-канала, стало разлившееся по земле топливо. Самолет упал всего в километре от взлетной полосы. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на официальном сайте ведомства. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Крушение самолета Ан-2 произошло утром 11 февраля. Воздушное судно упала в районе села Коряки Клизовского района Камчатского края. Глава региона Владимир Солодов сообщил, что это был частный самолет, который перевозил грузы. По его словам, оба члена экипажа погибли, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В сети появились кадры с места падения легкомоторного самолета Ан-2 в Камчатском крае. Крушение произошло утром 11 февраля. После падения самолет вспыхнул из-за разлившегося по земле топлива. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Shot, можно увидеть обугленный каркас самолета. Ан-2 сгорел практически полностью. Самолет вспыхнул после падения. Причиной, по данным telegram-канала, стало разлившееся по земле топливо. Самолет упал всего в километре от взлетной полосы. По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщается на официальном сайте ведомства. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Крушение самолета Ан-2 произошло утром 11 февраля. Воздушное судно упала в районе села Коряки Клизовского района Камчатского края. Глава региона Владимир Солодов сообщил, что это был частный самолет, который перевозил грузы. По его словам, оба члена экипажа погибли, передает RT.