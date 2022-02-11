Запашный рассказал, как на него напал тигр в Магнитогорске

11 февраля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Дрессировщик признался, что действительно испугался Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский артист цирка Аскольд Запашный рассказал, как во время репетиции в Магнитогорске (Челябинская область) в цирке на него напал тигр. По словам дрессировщика, ему было действительно страшно. «На репетиции в городе Магнитогорске я потерял бдительность; один тигр решил устроить охоту на другого тигра, а я влез между ними и попытался их успокоить. Ничего хорошего из этого не получилось. Тигр просто переключился на меня», — рассказал Запашный младший в интервью порталу argumenti.ru. Дрессировщик добавил, что в тот момент он действительно испугался. Он благодарен своему брату Эдгарду. Именно Эдгард выстрелил холостым патроном в тигра, чем спас брата. Семья Запашных выступает за развитие российского цирка. Ранее старший из братьев назвал дискредитацией назначение на должность первого зампреда Союза цирковых деятелей Олега Хотима, судимого за взятку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российский артист цирка Аскольд Запашный рассказал, как во время репетиции в Магнитогорске (Челябинская область) в цирке на него напал тигр. По словам дрессировщика, ему было действительно страшно. «На репетиции в городе Магнитогорске я потерял бдительность; один тигр решил устроить охоту на другого тигра, а я влез между ними и попытался их успокоить. Ничего хорошего из этого не получилось. Тигр просто переключился на меня», — рассказал Запашный младший в интервью порталу argumenti.ru. Дрессировщик добавил, что в тот момент он действительно испугался. Он благодарен своему брату Эдгарду. Именно Эдгард выстрелил холостым патроном в тигра, чем спас брата. Семья Запашных выступает за развитие российского цирка. Ранее старший из братьев назвал дискредитацией назначение на должность первого зампреда Союза цирковых деятелей Олега Хотима, судимого за взятку.