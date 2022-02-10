В Перми маньяка нашли по следам укуса потерпевшей

Насильника осудили на 3,5 года колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми мужчину, неоднократно нападавшего на женщин, поймали благодаря следам укуса, которые оставила одна из потерпевших. Как рассказали следователи, в январе 2021 года неоднократный судимый пермяк в лесу микрорайона Кислотные дачи изнасиловал 19-летнюю девушку. В марте он попытался повторить преступление, но на этот раз его жертве удалось отбиться.

«[Он] напал на 34-летнюю лыжницу, рукой закрыл ей рот и нос, перекрыв тем самым дыхательные пути, и угрожал убийством. Оказав активное сопротивление, потерпевшая нанесла злоумышленнику лыжной палкой удары по телу и укусила его, после чего скрылась», — сообщается на сейте СУ СК по Пермскому краю.

Личность подозреваемого установили за нескольких дней благодаря следам укуса потерпевшей. Мужчину признали виновным и приговорили 3,5 года колонии строгого режима.