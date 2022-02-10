10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Перми маньяка нашли по следам укуса потерпевшей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по полицейским-насильникам. Екатеринбург
Насильника осудили на 3,5 года колонии Фото:

В Перми мужчину, неоднократно нападавшего на женщин, поймали благодаря следам укуса, которые оставила одна из потерпевших. Как рассказали следователи, в январе 2021 года неоднократный судимый пермяк в лесу микрорайона Кислотные дачи изнасиловал 19-летнюю девушку. В марте он попытался повторить преступление, но на этот раз его жертве удалось отбиться.

«[Он] напал на 34-летнюю лыжницу, рукой закрыл ей рот и нос, перекрыв тем самым дыхательные пути, и угрожал убийством. Оказав активное сопротивление, потерпевшая нанесла злоумышленнику лыжной палкой удары по телу и укусила его, после чего скрылась», — сообщается на сейте СУ СК по Пермскому краю.

Личность подозреваемого установили за нескольких дней благодаря следам укуса потерпевшей. Мужчину признали виновным и приговорили 3,5 года колонии строгого режима.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми мужчину, неоднократно нападавшего на женщин, поймали благодаря следам укуса, которые оставила одна из потерпевших. Как рассказали следователи, в январе 2021 года неоднократный судимый пермяк в лесу микрорайона Кислотные дачи изнасиловал 19-летнюю девушку. В марте он попытался повторить преступление, но на этот раз его жертве удалось отбиться. «[Он] напал на 34-летнюю лыжницу, рукой закрыл ей рот и нос, перекрыв тем самым дыхательные пути, и угрожал убийством. Оказав активное сопротивление, потерпевшая нанесла злоумышленнику лыжной палкой удары по телу и укусила его, после чего скрылась», — сообщается на сейте СУ СК по Пермскому краю. Личность подозреваемого установили за нескольких дней благодаря следам укуса потерпевшей. Мужчину признали виновным и приговорили 3,5 года колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...