На уроке в челябинской школе пострадал ученик

11 февраля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Школьник получил травму во время игры в баскетбол на уроке физкультуры Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьник в Кунашакском районе (Челябинская область) получил травму на уроке физкультуры. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Предварительно, невольным виновником произошедшего стал учитель физкультуры. Во время игры в баскетбол ученик бросил ему мяч, преподаватель отпасовал обратно — и ученик получил травму», — пояснил URA.RU инсайдер. «На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Меньше месяца назад трагедия случилась на уроке физкультуры в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо, и он потерял сознание в начале пробежки. Усилия врачей не дали результата: мальчик скончался. Впоследствии выяснилось, что у подростка были проблемы с сердцем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школьник в Кунашакском районе (Челябинская область) получил травму на уроке физкультуры. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Предварительно, невольным виновником произошедшего стал учитель физкультуры. Во время игры в баскетбол ученик бросил ему мяч, преподаватель отпасовал обратно — и ученик получил травму», — пояснил URA.RU инсайдер. «На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Меньше месяца назад трагедия случилась на уроке физкультуры в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо, и он потерял сознание в начале пробежки. Усилия врачей не дали результата: мальчик скончался. Впоследствии выяснилось, что у подростка были проблемы с сердцем.