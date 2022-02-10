На уроке в челябинской школе пострадал ученик

Школьник в Кунашакском районе (Челябинская область) получил травму на уроке физкультуры. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.
«Предварительно, невольным виновником произошедшего стал учитель физкультуры. Во время игры в баскетбол ученик бросил ему мяч, преподаватель отпасовал обратно — и ученик получил травму», — пояснил URA.RU инсайдер.
«На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Меньше месяца назад трагедия случилась на уроке физкультуры в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо, и он потерял сознание в начале пробежки. Усилия врачей не дали результата: мальчик скончался. Впоследствии выяснилось, что у подростка были проблемы с сердцем.
Школьник в Кунашакском районе (Челябинская область) получил травму на уроке физкультуры. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Предварительно, невольным виновником произошедшего стал учитель физкультуры. Во время игры в баскетбол ученик бросил ему мяч, преподаватель отпасовал обратно — и ученик получил травму», — пояснил URA.RU инсайдер. «На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Меньше месяца назад трагедия случилась на уроке физкультуры в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо, и он потерял сознание в начале пробежки. Усилия врачей не дали результата: мальчик скончался. Впоследствии выяснилось, что у подростка были проблемы с сердцем.