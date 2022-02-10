10 февраля 2022
09 февраля 2022

На уроке в челябинской школе пострадал ученик

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Школьник получил травму во время игры в баскетбол на уроке физкультуры Фото:

Школьник в Кунашакском районе (Челябинская область) получил травму на уроке физкультуры. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Предварительно, невольным виновником произошедшего стал учитель физкультуры. Во время игры в баскетбол ученик бросил ему мяч, преподаватель отпасовал обратно — и ученик получил травму», — пояснил URA.RU инсайдер.

«На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Меньше месяца назад трагедия случилась на уроке физкультуры в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо, и он потерял сознание в начале пробежки. Усилия врачей не дали результата: мальчик скончался. Впоследствии выяснилось, что у подростка были проблемы с сердцем.

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Школьник в Кунашакском районе (Челябинская область) получил травму на уроке физкультуры. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Предварительно, невольным виновником произошедшего стал учитель физкультуры. Во время игры в баскетбол ученик бросил ему мяч, преподаватель отпасовал обратно — и ученик получил травму», — пояснил URA.RU инсайдер. «На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Меньше месяца назад трагедия случилась на уроке физкультуры в Копейске, городе-спутнике Челябинска. Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо, и он потерял сознание в начале пробежки. Усилия врачей не дали результата: мальчик скончался. Впоследствии выяснилось, что у подростка были проблемы с сердцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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