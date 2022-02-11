Машину Управделами президента завалило строительными лесами

Автомобили были припаркованы у строительных лесов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во внутреннем дворе Государственной думы обрушились строительные леса. Об этом сообщили в парламенте. В результате оказались повреждены две машины ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента».

«В результате обрушения пострадал автомобиль ФГБУ „Автотранспортный комбинат управделами президента“. Машина относится к так называемому депутатскому развозу — это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — сообщили РБК в профсоюзе работников учреждений управделами президента.

По словам источника РБК в Думе, всего в общей сложности пострадало семь автомобилей, но пока не известно, все ли принадлежат автотранспортному комбинату. Среди людей пострадавших нет.