Машину Управделами президента завалило строительными лесами

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Автомобили были припаркованы у строительных лесов (архивное фото) Фото:

Во внутреннем дворе Государственной думы обрушились строительные леса. Об этом сообщили в парламенте. В результате оказались повреждены две машины ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента».

«В результате обрушения пострадал автомобиль ФГБУ „Автотранспортный комбинат управделами президента“. Машина относится к так называемому депутатскому развозу — это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — сообщили РБК в профсоюзе работников учреждений управделами президента.

По словам источника РБК в Думе, всего в общей сложности пострадало семь автомобилей, но пока не известно, все ли принадлежат автотранспортному комбинату. Среди людей пострадавших нет.

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Во внутреннем дворе Государственной думы обрушились строительные леса. Об этом сообщили в парламенте. В результате оказались повреждены две машины ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента». «В результате обрушения пострадал автомобиль ФГБУ „Автотранспортный комбинат управделами президента“. Машина относится к так называемому депутатскому развозу — это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — сообщили РБК в профсоюзе работников учреждений управделами президента. По словам источника РБК в Думе, всего в общей сложности пострадало семь автомобилей, но пока не известно, все ли принадлежат автотранспортному комбинату. Среди людей пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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