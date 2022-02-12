12 февраля 2022

Мошенники «заминировали» от имени свердловчанина несколько зданий. За отказ сообщать данные карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
На телефонных мошенников возбудили уголовное дело Фото:

В Нижнем Тагиле телефонные мошенники «заминировали» несколько зданий от имени мужчины, отказавшегося сообщать им данные своей банковской карты. Полиция ищет злоумышленников.

«Накануне ему (жертве мошенников — прим. URA.RU) позвонили с московского номера, представились службой безопасности банка и попросили секретные данные карты. Алексей сразу понял, что это мошенники, и послал их. Раздосадованный обманщик на прощание крикнул, что через специальную прогу позвонит с Лехиного номера в полицию и сообщит о теракте. Осмотр его телефона убедил силовиков в правдивости Алексея», — передает telegram-канал SHOT рассказ Алексея.

В начале февраля в Нижнем Тагиле прошла волна минирований. ФСБ установила, что звонки на телефоны экстренных служб и торговых центов производились с номера 26-летнего Алексия. Когда сотрудники ФСБ пришли к подозреваемому, он рассказал силовикам, что произошло. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», идет поиск мошенников.

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В Нижнем Тагиле телефонные мошенники «заминировали» несколько зданий от имени мужчины, отказавшегося сообщать им данные своей банковской карты. Полиция ищет злоумышленников. «Накануне ему (жертве мошенников — прим. URA.RU) позвонили с московского номера, представились службой безопасности банка и попросили секретные данные карты. Алексей сразу понял, что это мошенники, и послал их. Раздосадованный обманщик на прощание крикнул, что через специальную прогу позвонит с Лехиного номера в полицию и сообщит о теракте. Осмотр его телефона убедил силовиков в правдивости Алексея», — передает telegram-канал SHOT рассказ Алексея. В начале февраля в Нижнем Тагиле прошла волна минирований. ФСБ установила, что звонки на телефоны экстренных служб и торговых центов производились с номера 26-летнего Алексия. Когда сотрудники ФСБ пришли к подозреваемому, он рассказал силовикам, что произошло. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», идет поиск мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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