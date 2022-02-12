12 февраля 2022

В Лондоне запустили антироссийскую рекламу с цитатой Тургенева. Фото

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
В рекламе используется цитата из романа «Отцы и дети» Фото:

В лондонском метро разместили рекламу антироссийской направленности, содержащую цитату из романа русского писателя Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это следует из фотографии, которую выложил бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов на своей странице в Facebook.

«Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны», — гласит красная надпись на баннере в лондонском метро. Гололобов назвал данное действие «унижением русских через цитирование классики».

Фраза, размещенная на антироссийской рекламе, принадлежит главному герою романа «Отцы и дети» Евгению Базарову. В контексте произведения Базаров отмечает, что эти слова являются иностранными и «русскому человеку даром не нужны».

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В лондонском метро разместили рекламу антироссийской направленности, содержащую цитату из романа русского писателя Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это следует из фотографии, которую выложил бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов на своей странице в Facebook. «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны», — гласит красная надпись на баннере в лондонском метро. Гололобов назвал данное действие «унижением русских через цитирование классики». Фраза, размещенная на антироссийской рекламе, принадлежит главному герою романа «Отцы и дети» Евгению Базарову. В контексте произведения Базаров отмечает, что эти слова являются иностранными и «русскому человеку даром не нужны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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