Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова благодаря генетическому тесту узнала, где жили ее дальние предки. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.
«Получила третий паспорт — генетический. Лаборатория IMC Genetics расшифровали мою красивую ДНК и составили отчет на 360 страниц. Что в генетическом паспорте? Полная информация о здоровье, аллергенах и рисках заболеваний. Полезно для профилактики. Узнала, что мои дальние предки жили в Скандинавии», — поделилась со своими подписчиками Юлия Михалкова.
Актриса и телеведущая покинула шоу «Уральские пельмени» в октябре 2019 году из-за желания расти профессионально. Сейчас Михалкова выступает в качестве артистки театра и кино, продюсера собственного сериала и эко-волонтера.
Экс-участница «Уральских пельменей» получила третий паспорт
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова благодаря генетическому тесту узнала, где жили ее дальние предки. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте. «Получила третий паспорт — генетический. Лаборатория IMC Genetics расшифровали мою красивую ДНК и составили отчет на 360 страниц. Что в генетическом паспорте? Полная информация о здоровье, аллергенах и рисках заболеваний. Полезно для профилактики. Узнала, что мои дальние предки жили в Скандинавии», — поделилась со своими подписчиками Юлия Михалкова. Актриса и телеведущая покинула шоу «Уральские пельмени» в октябре 2019 году из-за желания расти профессионально. Сейчас Михалкова выступает в качестве артистки театра и кино, продюсера собственного сериала и эко-волонтера.