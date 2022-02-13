Юлия Михалкова обнаружила у себя скандинавские корни. Фото 14 февраля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 + Экс-участница «Уральских пельменей» провела генетический тест Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова благодаря генетическому тесту узнала, где жили ее дальние предки. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте. «Получила третий паспорт — генетический. Лаборатория IMC Genetics расшифровали мою красивую ДНК и составили отчет на 360 страниц. Что в генетическом паспорте? Полная информация о здоровье, аллергенах и рисках заболеваний. Полезно для профилактики. Узнала, что мои дальние предки жили в Скандинавии», — поделилась со своими подписчиками Юлия Михалкова. Актриса и телеведущая покинула шоу «Уральские пельмени» в октябре 2019 году из-за желания расти профессионально. Сейчас Михалкова выступает в качестве артистки театра и кино, продюсера собственного сериала и эко-волонтера. Экс-участница «Уральских пельменей» получила третий паспорт Instagram Юлии Михалковой Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова благодаря генетическому тесту узнала, где жили ее дальние предки. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте. «Получила третий паспорт — генетический. Лаборатория IMC Genetics расшифровали мою красивую ДНК и составили отчет на 360 страниц. Что в генетическом паспорте? Полная информация о здоровье, аллергенах и рисках заболеваний. Полезно для профилактики. Узнала, что мои дальние предки жили в Скандинавии», — поделилась со своими подписчиками Юлия Михалкова. Актриса и телеведущая покинула шоу «Уральские пельмени» в октябре 2019 году из-за желания расти профессионально. Сейчас Михалкова выступает в качестве артистки театра и кино, продюсера собственного сериала и эко-волонтера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям