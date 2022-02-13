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Юлия Михалкова обнаружила у себя скандинавские корни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Экс-участница «Уральских пельменей» провела генетический тест Фото:

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова благодаря генетическому тесту узнала, где жили ее дальние предки. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.

«Получила третий паспорт — генетический. Лаборатория IMC Genetics расшифровали мою красивую ДНК и составили отчет на 360 страниц. Что в генетическом паспорте? Полная информация о здоровье, аллергенах и рисках заболеваний. Полезно для профилактики. Узнала, что мои дальние предки жили в Скандинавии», — поделилась со своими подписчиками Юлия Михалкова.

Актриса и телеведущая покинула шоу «Уральские пельмени» в октябре 2019 году из-за желания расти профессионально. Сейчас Михалкова выступает в качестве артистки театра и кино, продюсера собственного сериала и эко-волонтера.

Экс-участница «Уральских пельменей» получила третий паспорт

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Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова благодаря генетическому тесту узнала, где жили ее дальние предки. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте. «Получила третий паспорт — генетический. Лаборатория IMC Genetics расшифровали мою красивую ДНК и составили отчет на 360 страниц. Что в генетическом паспорте? Полная информация о здоровье, аллергенах и рисках заболеваний. Полезно для профилактики. Узнала, что мои дальние предки жили в Скандинавии», — поделилась со своими подписчиками Юлия Михалкова. Актриса и телеведущая покинула шоу «Уральские пельмени» в октябре 2019 году из-за желания расти профессионально. Сейчас Михалкова выступает в качестве артистки театра и кино, продюсера собственного сериала и эко-волонтера.
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