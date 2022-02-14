В Тамбове высокопоставленного чиновника зарезали в подъезде

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Виктор Вакульчик был убит 14 февраля в подъезде собственного дома Фото:

Заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик был убит в подъезде своего дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, на месте убийства работают следователи и криминалисты СК по Тамбовской области.

В администрации региона информацию о смерти чиновника подтвердили. «Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича. По данному факту правоохранительные органы ведут соответствующую проверку», — сообщили в управлении информационной политики.

Вакульчик родился в 1965 году. В последние годы он занимал должность заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. Ранее он возглавлял фирму «Тамбовтранс».

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Заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик был убит в подъезде своего дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. «Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, на месте убийства работают следователи и криминалисты СК по Тамбовской области. В администрации региона информацию о смерти чиновника подтвердили. «Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича. По данному факту правоохранительные органы ведут соответствующую проверку», — сообщили в управлении информационной политики. Вакульчик родился в 1965 году. В последние годы он занимал должность заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. Ранее он возглавлял фирму «Тамбовтранс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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