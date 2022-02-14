На Объездной дороге в Екатеринбурге сняли ограничение движения

15 февраля 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Движение было ограничено с 8 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строители убрали дорожные ограждения на месте, где возводится эстакада для автобусного моста, рядом со строящимся ТРЦ «Золотой». Теперь объехать участок можно, как и ранее, по встречной полосе. «Утром 15 февраля проезжая часть [которую перекрывали] освободилась, но осталось небольшое сужение и ограничение скорости», — сообщает интернет-портал е1. Отмечается, что работы были выполнены в срок, за счет чего удалось снять ограничения. Ранее стало известно, что Объездную дорогу на участке рядом с новым ТРЦ «Золотой» перекрыли. Если раньше стройку можно было объехать по встречной полосе, то с 8 февраля автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны были ехать по своей полосе, а не по встречной. ТРЦ «Золотой» должен стать важной частью транспортной инфраструктуры — туда перенесут Южный автовокзал, а также сделают подземный переход к станции метро Ботаническая. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Строители убрали дорожные ограждения на месте, где возводится эстакада для автобусного моста, рядом со строящимся ТРЦ «Золотой». Теперь объехать участок можно, как и ранее, по встречной полосе. «Утром 15 февраля проезжая часть [которую перекрывали] освободилась, но осталось небольшое сужение и ограничение скорости», — сообщает интернет-портал е1. Отмечается, что работы были выполнены в срок, за счет чего удалось снять ограничения. Ранее стало известно, что Объездную дорогу на участке рядом с новым ТРЦ «Золотой» перекрыли. Если раньше стройку можно было объехать по встречной полосе, то с 8 февраля автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны были ехать по своей полосе, а не по встречной. ТРЦ «Золотой» должен стать важной частью транспортной инфраструктуры — туда перенесут Южный автовокзал, а также сделают подземный переход к станции метро Ботаническая.