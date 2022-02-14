14 февраля 2022

На Объездной дороге в Екатеринбурге сняли ограничение движения

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Аэровокзал Уктус и строительная площадка ТЦ Золотой. Екатеринбург, объездная дорога, город екатеринбург, трц золотой
Движение было ограничено с 8 февраля Фото:

Строители убрали дорожные ограждения на месте, где возводится эстакада для автобусного моста, рядом со строящимся ТРЦ «Золотой». Теперь объехать участок можно, как и ранее, по встречной полосе.

«Утром 15 февраля проезжая часть [которую перекрывали] освободилась, но осталось небольшое сужение и ограничение скорости», — сообщает интернет-портал е1. Отмечается, что работы были выполнены в срок, за счет чего удалось снять ограничения.

Ранее стало известно, что Объездную дорогу на участке рядом с новым ТРЦ «Золотой» перекрыли. Если раньше стройку можно было объехать по встречной полосе, то с 8 февраля автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны были ехать по своей полосе, а не по встречной. ТРЦ «Золотой» должен стать важной частью транспортной инфраструктуры — туда перенесут Южный автовокзал, а также сделают подземный переход к станции метро Ботаническая.

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Строители убрали дорожные ограждения на месте, где возводится эстакада для автобусного моста, рядом со строящимся ТРЦ «Золотой». Теперь объехать участок можно, как и ранее, по встречной полосе. «Утром 15 февраля проезжая часть [которую перекрывали] освободилась, но осталось небольшое сужение и ограничение скорости», — сообщает интернет-портал е1. Отмечается, что работы были выполнены в срок, за счет чего удалось снять ограничения. Ранее стало известно, что Объездную дорогу на участке рядом с новым ТРЦ «Золотой» перекрыли. Если раньше стройку можно было объехать по встречной полосе, то с 8 февраля автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны были ехать по своей полосе, а не по встречной. ТРЦ «Золотой» должен стать важной частью транспортной инфраструктуры — туда перенесут Южный автовокзал, а также сделают подземный переход к станции метро Ботаническая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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