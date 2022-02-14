Свердловский замгубернатора отправит туристов в шахты и на заводы

15 февраля 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

В Свердловской области необходимо развивать промышленный туризм, считает Дмитрий Ионин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин планирует приобщать посетителей региона к промышленному туризму. Ионин считает, что в Свердловской области необходимо развивать именно такой вид туризма, об этом он сообщил на встрече с корпорацией «Туризм.РФ». «Желающих очень много. Промышленный туризм — это интересная тема и где, как не на Урале, его развивать?» — говорит Ионин. Замгубернатора также подчеркнул, что далеко не все жители РФ знают, что на Урале существует туризм. В рамках развития промышленного туризма Дмитрий Ионин отметил, что в Свердловской области существует так называемое «Лето на заводе» — программа, во время которой организовываются различные мероприятия на территориях заброшенных заводов. Он также подчеркнул, что в России существует немало заинтересованных людей в исторических землях, желающих, например, проехать в поезде по узкоколейке, отправиться на завод, построенный при Петре Первом, или даже побывать на шахте. Именно это и надо развивать, сказал Ионин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин планирует приобщать посетителей региона к промышленному туризму. Ионин считает, что в Свердловской области необходимо развивать именно такой вид туризма, об этом он сообщил на встрече с корпорацией «Туризм.РФ». «Желающих очень много. Промышленный туризм — это интересная тема и где, как не на Урале, его развивать?» — говорит Ионин. Замгубернатора также подчеркнул, что далеко не все жители РФ знают, что на Урале существует туризм. В рамках развития промышленного туризма Дмитрий Ионин отметил, что в Свердловской области существует так называемое «Лето на заводе» — программа, во время которой организовываются различные мероприятия на территориях заброшенных заводов. Он также подчеркнул, что в России существует немало заинтересованных людей в исторических землях, желающих, например, проехать в поезде по узкоколейке, отправиться на завод, построенный при Петре Первом, или даже побывать на шахте. Именно это и надо развивать, сказал Ионин.