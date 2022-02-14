Свердловский замгубернатора отправит туристов в шахты и на заводы

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин планирует приобщать посетителей региона к промышленному туризму. Ионин считает, что в Свердловской области необходимо развивать именно такой вид туризма, об этом он сообщил на встрече с корпорацией «Туризм.РФ».
«Желающих очень много. Промышленный туризм — это интересная тема и где, как не на Урале, его развивать?» — говорит Ионин. Замгубернатора также подчеркнул, что далеко не все жители РФ знают, что на Урале существует туризм.
В рамках развития промышленного туризма Дмитрий Ионин отметил, что в Свердловской области существует так называемое «Лето на заводе» — программа, во время которой организовываются различные мероприятия на территориях заброшенных заводов. Он также подчеркнул, что в России существует немало заинтересованных людей в исторических землях, желающих, например, проехать в поезде по узкоколейке, отправиться на завод, построенный при Петре Первом, или даже побывать на шахте. Именно это и надо развивать, сказал Ионин.
Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин планирует приобщать посетителей региона к промышленному туризму. Ионин считает, что в Свердловской области необходимо развивать именно такой вид туризма, об этом он сообщил на встрече с корпорацией «Туризм.РФ». «Желающих очень много. Промышленный туризм — это интересная тема и где, как не на Урале, его развивать?» — говорит Ионин. Замгубернатора также подчеркнул, что далеко не все жители РФ знают, что на Урале существует туризм. В рамках развития промышленного туризма Дмитрий Ионин отметил, что в Свердловской области существует так называемое «Лето на заводе» — программа, во время которой организовываются различные мероприятия на территориях заброшенных заводов. Он также подчеркнул, что в России существует немало заинтересованных людей в исторических землях, желающих, например, проехать в поезде по узкоколейке, отправиться на завод, построенный при Петре Первом, или даже побывать на шахте. Именно это и надо развивать, сказал Ионин.