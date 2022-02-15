В Кургане не пустили в самолет жительницу ХМАО с младенцем

15 февраля 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганского аэропорта не подсказали сургутчанке стойку регистрации на рейс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница ХМАО с младенцем на руках не попала на рейс в Сургут. Сотрудники курганского аэропорта не помогли пройти регистрацию и тянули время до посадки, рассказала женщина URA.RU. «Мы обратились к сотруднику с билетами, нас послали с формулировкой, что все написано на мониторе. Табло было выключено, никакого оповещения не было. Мы не знали, в какую кассу нам идти на регистрацию. Оказалось, что стояли в очереди на регистрацию на рейс в Москву. Когда мы подошли к нашей кассе, оставалось еще 50 минут до посадки. Нам сказали, что регистрация наша закончена, и не пустили на самолет. Передо мной стояли еще две женщины, которых так же не пустили на самолет. Сотрудники тянули время. Мы просили связаться с руководством аэропорта, но с нами никто не хотел разговаривать, только вынесли жалобную книгу», — рассказала Оксана Солдатова-Небаракова. По словам собеседницы, она с ребенком гостила у своих родственников в Шадринске. После инцидента в курганском аэропорту ей пришлось вернуться в Шадринск. Оттуда женщина с малышом поехала в тюменский аэропорт. «Я считаю, что у сотрудников курганского аэропорта была возможность помочь нам и посадить нас на рейс. Я четыре года не была в Кургане, и тут такое неприятное впечатление», — отметила она. Пассажирка намерена написать претензию курганскому аэропорту. URA.RU направило запрос в ООО «Аэропорт Курган» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Жительница ХМАО с младенцем не смогла улететь из Кургана из-за проблемы с регистрацией в аэропорту фото: Оксана Солдатова-Небаракова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница ХМАО с младенцем на руках не попала на рейс в Сургут. Сотрудники курганского аэропорта не помогли пройти регистрацию и тянули время до посадки, рассказала женщина URA.RU. «Мы обратились к сотруднику с билетами, нас послали с формулировкой, что все написано на мониторе. Табло было выключено, никакого оповещения не было. Мы не знали, в какую кассу нам идти на регистрацию. Оказалось, что стояли в очереди на регистрацию на рейс в Москву. Когда мы подошли к нашей кассе, оставалось еще 50 минут до посадки. Нам сказали, что регистрация наша закончена, и не пустили на самолет. Передо мной стояли еще две женщины, которых так же не пустили на самолет. Сотрудники тянули время. Мы просили связаться с руководством аэропорта, но с нами никто не хотел разговаривать, только вынесли жалобную книгу», — рассказала Оксана Солдатова-Небаракова. По словам собеседницы, она с ребенком гостила у своих родственников в Шадринске. После инцидента в курганском аэропорту ей пришлось вернуться в Шадринск. Оттуда женщина с малышом поехала в тюменский аэропорт. «Я считаю, что у сотрудников курганского аэропорта была возможность помочь нам и посадить нас на рейс. Я четыре года не была в Кургане, и тут такое неприятное впечатление», — отметила она. Пассажирка намерена написать претензию курганскому аэропорту. URA.RU направило запрос в ООО «Аэропорт Курган» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.