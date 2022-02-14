Тюменцам грозят суды из-за реновации

Если собственники не согласятся с суммами за выкуп сносимого жилья, им придется идти в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцам придется обращаться в суд, если их не устроят суммы, за которые их недвижимость будут выкупать в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом на заседании комиссии по градостроительству городским депутатам рассказала и. о. директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Мария Ерохина.

«С собственниками будет проведена работа по приобретению у них жилых помещений и земельных участков по рыночной стоимости за счет средств застройщика. Если горожане не согласятся с оценкой их имущества, последуют судебные разбирательства», — сообщает пресс-служба думы Тюмени со ссылкой на доклад Марии Ерохиной.

На заседании комиссии по градостроительству речь шла о программе комплексного развития территорий. Под нее попадут несколько районов Тюмени. В этом году реновация ждет территории в районе ДОКа, микрорайона Антипино, улиц 2-й Луговой — Береговой, Баумана, Волочаевской, Горпищекомбинатовской, Сахалинской, Герцена — Каширской — Чернышевского — Розы Люксембург — Перекопской, Судостроителей — Камчатской и Герцена — Семакова — Урицкого.

Дома, которые будут мешать преображению районов, должны будут быть снесены. А собственникам полагается компенсация за недвижимость и землю. Другие жилые помещения предоставлены не будут: такое право получат только те, кто проживает на условиях соцнайма в муниципальных помещениях.

Ранее URA.RU писало о том, на каких условиях будет реализована программа комплексного развития территорий. Так, под снос могут попасть как частные, так и многоквартирные дома.

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