Студентам, пострадавшим из-за атаки на вуз в Перми, дали деньги

Пятерым студентам Пермского государственного национального исследовательского университета, которые получили тяжкий вред здоровью при сентябрьской атаке на учреждение, выплатили дополнительно по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе университета.
«Студентам геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов перечислены выплаты в размере 50 тысяч рублей каждому. Эти средства выделены из общей суммы пожертвований в эндаумент — Фонд целевого капитала Пермского университета, направленных на поддержку пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.
В университете добавили, что всего в рамках целевого сбора, который проходил в период с 20 сентября по 30 октября 2021 года в фонд ПГНИУ почти тысяча человек перечислили более миллиона рублей. За первую неделю после трагедии на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения поступило более 7,2 млн рублей.
Пятерым студентам Пермского государственного национального исследовательского университета, которые получили тяжкий вред здоровью при сентябрьской атаке на учреждение, выплатили дополнительно по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе университета. «Студентам геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов перечислены выплаты в размере 50 тысяч рублей каждому. Эти средства выделены из общей суммы пожертвований в эндаумент — Фонд целевого капитала Пермского университета, направленных на поддержку пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. В университете добавили, что всего в рамках целевого сбора, который проходил в период с 20 сентября по 30 октября 2021 года в фонд ПГНИУ почти тысяча человек перечислили более миллиона рублей. За первую неделю после трагедии на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения поступило более 7,2 млн рублей. В результате атаки студента на университет 20 сентября 2021 погибло шесть человек. Еще 43 человека получили ранения. Родным погибших власти Пермского края выплатили по миллиону рублей. Жители города выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь для спасения тех, кто остался жив после атаки.