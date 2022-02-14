14 февраля 2022

Студентам, пострадавшим из-за атаки на вуз в Перми, дали деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты получили по 50 тысяч рублей Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пятерым студентам Пермского государственного национального исследовательского университета, которые получили тяжкий вред здоровью при сентябрьской атаке на учреждение, выплатили дополнительно по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

«Студентам геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов перечислены выплаты в размере 50 тысяч рублей каждому. Эти средства выделены из общей суммы пожертвований в эндаумент — Фонд целевого капитала Пермского университета, направленных на поддержку пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

В университете добавили, что всего в рамках целевого сбора, который проходил в период с 20 сентября по 30 октября 2021 года в фонд ПГНИУ почти тысяча человек перечислили более миллиона рублей. За первую неделю после трагедии на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения поступило более 7,2 млн рублей.

В результате атаки студента на университет 20 сентября 2021 погибло шесть человек. Еще 43 человека получили ранения. Родным погибших власти Пермского края выплатили по миллиону рублей. Жители города выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь для спасения тех, кто остался жив после атаки.

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Пятерым студентам Пермского государственного национального исследовательского университета, которые получили тяжкий вред здоровью при сентябрьской атаке на учреждение, выплатили дополнительно по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе университета. «Студентам геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов перечислены выплаты в размере 50 тысяч рублей каждому. Эти средства выделены из общей суммы пожертвований в эндаумент — Фонд целевого капитала Пермского университета, направленных на поддержку пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. В университете добавили, что всего в рамках целевого сбора, который проходил в период с 20 сентября по 30 октября 2021 года в фонд ПГНИУ почти тысяча человек перечислили более миллиона рублей. За первую неделю после трагедии на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения поступило более 7,2 млн рублей. В результате атаки студента на университет 20 сентября 2021 погибло шесть человек. Еще 43 человека получили ранения. Родным погибших власти Пермского края выплатили по миллиону рублей. Жители города выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь для спасения тех, кто остался жив после атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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