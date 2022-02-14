Студентам, пострадавшим из-за атаки на вуз в Перми, дали деньги

Студенты получили по 50 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пятерым студентам Пермского государственного национального исследовательского университета, которые получили тяжкий вред здоровью при сентябрьской атаке на учреждение, выплатили дополнительно по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

«Студентам геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов перечислены выплаты в размере 50 тысяч рублей каждому. Эти средства выделены из общей суммы пожертвований в эндаумент — Фонд целевого капитала Пермского университета, направленных на поддержку пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

В университете добавили, что всего в рамках целевого сбора, который проходил в период с 20 сентября по 30 октября 2021 года в фонд ПГНИУ почти тысяча человек перечислили более миллиона рублей. За первую неделю после трагедии на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения поступило более 7,2 млн рублей.

В результате атаки студента на университет 20 сентября 2021 погибло шесть человек. Еще 43 человека получили ранения. Родным погибших власти Пермского края выплатили по миллиону рублей. Жители города выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь для спасения тех, кто остался жив после атаки.