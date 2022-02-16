ГИБДД нашла виновного в гибели школьницы в ДТП под Екатеринбургом

ДТП произошло 15 февраля на 93 километре трассы Екатеринбург — Шадринск-КурганПресс-служба ГИБДД
Авария на 93 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла из-за внезапного появления на дороге дикого животного. На месте ДТП погибла десятилетняя девочка-пассажир. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель автомашины „Лифан Х60“ допустила неуправляемый занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречной автомашиной. В дорожно-транспортном происшествии погибла 10-летняя девочка-пассажир. На 93 километре автодороги федерального значения „Екатеринбург — Шадринск-Курган“», — сообщает пресс-служба.
В «Лифане» находились две школьницы и их матерь. Десятилетняя девочка-пассажир скончалась на месте. Ее сестру и маму с травмами доставили в городскую больницу. Туда же доставлен и водитель другого автомобиля.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Курган молодая девушка за рулем легковушки вылетела на встречку, где столкнулась с фурой. Девушка скончалась на месте ДТП.
Авария на 93 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла из-за внезапного появления на дороге дикого животного. На месте ДТП погибла десятилетняя девочка-пассажир. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомашины „Лифан Х60“ допустила неуправляемый занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречной автомашиной. В дорожно-транспортном происшествии погибла 10-летняя девочка-пассажир. На 93 километре автодороги федерального значения „Екатеринбург — Шадринск-Курган“», — сообщает пресс-служба. В «Лифане» находились две школьницы и их матерь. Десятилетняя девочка-пассажир скончалась на месте. Ее сестру и маму с травмами доставили в городскую больницу. Туда же доставлен и водитель другого автомобиля. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Курган молодая девушка за рулем легковушки вылетела на встречку, где столкнулась с фурой. Девушка скончалась на месте ДТП.