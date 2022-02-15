15 февраля 2022
14 февраля 2022

Курганским депутатам никто не захотел продавать цветы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская областная дума планировала закупить 300 гвоздик и 90 букетов с хризантемами Фото:

На аукцион по закупке цветов на 147 тысяч рублей, объявленный Курганской областной думой, не заявился ни один участник. Протокол подведения итогов торгов опубликован на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на поставку букетов цветов для государственных нужд Курганской областной думы признан несостоявшимся», — указано в документе.

Согласно аукционной документации, начальная цена контракта составляла 147,6 тысячи рублей. За эти деньги победитель аукциона должен был организовать поставку в областную думу цветов (в течение одного часа с момента поступления заявки на товар). В указанную стоимость входит 30 букетов из 11 белых одиночных хризантем «Анастасия», 35 букетов из трех хризантем «Анастасия», 25 букетов, состоящих из одной белой хризантемы «Зембла», 300 красных гвоздик и две корзины для возложения на торжественных мероприятиях.

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На аукцион по закупке цветов на 147 тысяч рублей, объявленный Курганской областной думой, не заявился ни один участник. Протокол подведения итогов торгов опубликован на портале госзакупок. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на поставку букетов цветов для государственных нужд Курганской областной думы признан несостоявшимся», — указано в документе. Согласно аукционной документации, начальная цена контракта составляла 147,6 тысячи рублей. За эти деньги победитель аукциона должен был организовать поставку в областную думу цветов (в течение одного часа с момента поступления заявки на товар). В указанную стоимость входит 30 букетов из 11 белых одиночных хризантем «Анастасия», 35 букетов из трех хризантем «Анастасия», 25 букетов, состоящих из одной белой хризантемы «Зембла», 300 красных гвоздик и две корзины для возложения на торжественных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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