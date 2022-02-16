СМИ: бизнесмены из Сургута захватывают рестораны в Петербурге

16 февраля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Бизнесменов обвиняют в злостном нарушении ковидных ограничений и торговле алкоголем без лицензий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен из Сургута (ХМАО) Дмитрий Куценко и Николай Абросимов из Ростовской области, собственники Bar Group, захватывают рынок общепита одной из «барных» улиц Санкт-Петербурга. Зарабатывают предприниматели якобы на нарушении COVID-ограничений и нелегальной продаже алкоголя, а поддерживают бизнес некие инвесторы из ХМАО. Об этом сообщают источники из окружения предпринимателей. «В 2021 году новый игрок заявил о себе открыто. На сайте bargroup.ru появился перечень из восьми заведений. Экспансия на этом не остановилась, предприниматели выкупают доли ООО „Пицца“, управляющего пиццерией „Искра“ и старейшего на Рубинштейна „Фартука“. При этом заведения Bar Group работают в любое время, невзирая на запреты, и пользуются лицензиями бывших собственников на продажу спиртного», — сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники. Предприятие связывают с лидером «барного подполья» Александром Коноваловым, который сейчас находится под арестом по делу о взятке. Сами бизнесмены заявляют о намерении поменять концепцию и работать легально. Также сообщается, что в руках Куценко и Абросимова уже сосредоточено более 15% заведений, находящихся на улице. Источники издания предположили, что за успехом Bar Group стоят большие «нефтяные» деньги, собеседники утверждают, что в бизнесе участвуют непубличные инвесторы из ХМАО. Позвонить Куценко URA.RU не удалось: редакция не располагает его номером телефона. На сообщения в социальной сети «Вконтакте» совладелец Bar Group не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бизнесмен из Сургута (ХМАО) Дмитрий Куценко и Николай Абросимов из Ростовской области, собственники Bar Group, захватывают рынок общепита одной из «барных» улиц Санкт-Петербурга. Зарабатывают предприниматели якобы на нарушении COVID-ограничений и нелегальной продаже алкоголя, а поддерживают бизнес некие инвесторы из ХМАО. Об этом сообщают источники из окружения предпринимателей. «В 2021 году новый игрок заявил о себе открыто. На сайте bargroup.ru появился перечень из восьми заведений. Экспансия на этом не остановилась, предприниматели выкупают доли ООО „Пицца“, управляющего пиццерией „Искра“ и старейшего на Рубинштейна „Фартука“. При этом заведения Bar Group работают в любое время, невзирая на запреты, и пользуются лицензиями бывших собственников на продажу спиртного», — сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники. Предприятие связывают с лидером «барного подполья» Александром Коноваловым, который сейчас находится под арестом по делу о взятке. Сами бизнесмены заявляют о намерении поменять концепцию и работать легально. Также сообщается, что в руках Куценко и Абросимова уже сосредоточено более 15% заведений, находящихся на улице. Источники издания предположили, что за успехом Bar Group стоят большие «нефтяные» деньги, собеседники утверждают, что в бизнесе участвуют непубличные инвесторы из ХМАО. Позвонить Куценко URA.RU не удалось: редакция не располагает его номером телефона. На сообщения в социальной сети «Вконтакте» совладелец Bar Group не ответил.