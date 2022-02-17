Появился список курганских заводов, куда повезут тюменцев

17 февраля 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Экскурсии готовы проводить на семи курганских заводах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на семи заводах готовы проводить экскурсии для туристов. Данное сообщение было размещено 17 февраля на сайте областного правительства. Ранее к таким экскурсиям в регионе проявили интерес тюменские туроператоры. «Сегодня на территории области готовы проводить экскурсии <…> ПАО „Курганмашзавод“, ООО „Зауральские напитки“, ООО „КАВЗ“ (Курганский автобусный завод), АО „Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования“, ООО „Завод дорожной техники ‚Регион 45‘, ООО ‚Темпер‘ и АО ‚НПО ‚Курганприбор‘. <…> Туроператоры Тюмени заинтересованы привозить туристов в Курган при условии интересного и запоминающегося тура“, — указано в сообщении. По данным правительства, промышленный туризм поможет развить региональные бренды. Власти также отметили, что в регионе, в первую очередь, туризм будут развивать в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Петуховском и Шадринском районах. Представители двух компаний из Тюмени уже планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Некоторые жители Кургана предположили, что экскурсии на местные заводы будут похожи на «хоррор-квесты». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области на семи заводах готовы проводить экскурсии для туристов. Данное сообщение было размещено 17 февраля на сайте областного правительства. Ранее к таким экскурсиям в регионе проявили интерес тюменские туроператоры. «Сегодня на территории области готовы проводить экскурсии <…> ПАО „Курганмашзавод“, ООО „Зауральские напитки“, ООО „КАВЗ“ (Курганский автобусный завод), АО „Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования“, ООО „Завод дорожной техники ‚Регион 45‘, ООО ‚Темпер‘ и АО ‚НПО ‚Курганприбор‘. <…> Туроператоры Тюмени заинтересованы привозить туристов в Курган при условии интересного и запоминающегося тура“, — указано в сообщении. По данным правительства, промышленный туризм поможет развить региональные бренды. Власти также отметили, что в регионе, в первую очередь, туризм будут развивать в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Петуховском и Шадринском районах. Представители двух компаний из Тюмени уже планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Некоторые жители Кургана предположили, что экскурсии на местные заводы будут похожи на «хоррор-квесты».