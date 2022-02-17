Появился список курганских заводов, куда повезут тюменцев

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, печь, литейный цех, курганский арматурный завод, масса металла, ковш с металлом
Экскурсии готовы проводить на семи курганских заводах Фото:

В Курганской области на семи заводах готовы проводить экскурсии для туристов. Данное сообщение было размещено 17 февраля на сайте областного правительства. Ранее к таким экскурсиям в регионе проявили интерес тюменские туроператоры.

«Сегодня на территории области готовы проводить экскурсии <…> ПАО „Курганмашзавод“, ООО „Зауральские напитки“, ООО „КАВЗ“ (Курганский автобусный завод), АО „Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования“, ООО „Завод дорожной техники ‚Регион 45‘, ООО ‚Темпер‘ и АО ‚НПО ‚Курганприбор‘. <…> Туроператоры Тюмени заинтересованы привозить туристов в Курган при условии интересного и запоминающегося тура“, — указано в сообщении.

По данным правительства, промышленный туризм поможет развить региональные бренды. Власти также отметили, что в регионе, в первую очередь, туризм будут развивать в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Петуховском и Шадринском районах.

Представители двух компаний из Тюмени уже планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Некоторые жители Кургана предположили, что экскурсии на местные заводы будут похожи на «хоррор-квесты».

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В Курганской области на семи заводах готовы проводить экскурсии для туристов. Данное сообщение было размещено 17 февраля на сайте областного правительства. Ранее к таким экскурсиям в регионе проявили интерес тюменские туроператоры. «Сегодня на территории области готовы проводить экскурсии <…> ПАО „Курганмашзавод“, ООО „Зауральские напитки“, ООО „КАВЗ“ (Курганский автобусный завод), АО „Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования“, ООО „Завод дорожной техники ‚Регион 45‘, ООО ‚Темпер‘ и АО ‚НПО ‚Курганприбор‘. <…> Туроператоры Тюмени заинтересованы привозить туристов в Курган при условии интересного и запоминающегося тура“, — указано в сообщении. По данным правительства, промышленный туризм поможет развить региональные бренды. Власти также отметили, что в регионе, в первую очередь, туризм будут развивать в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Петуховском и Шадринском районах. Представители двух компаний из Тюмени уже планируют организовывать туры на промышленные предприятия в Курганской области. Некоторые жители Кургана предположили, что экскурсии на местные заводы будут похожи на «хоррор-квесты».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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