Ольга Бузова стала лицом тюменского туризма. «Жизнь — одна. Кайфуйте!»

17 февраля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Телеведущая Ольга Бузова посетила Тюмень 13 декабря 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Телеведущая Ольга Бузова снялась в рекламном ролике по продвижению тюменских термальных источников. Соответствующее видео размещено в официальном сообществе Агентства туризма и продвижения Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что во время визита в Тюмень, куда певица приезжала на презентацию фильма «Елки — 8», Бузова снялась в рекламе о туристическом потенциале региона. «Холодно? Теплее. Еще теплее. Горячо. Горячее, чем ты можешь себе представить. Термальные курорты Тюмени — удовольствие, которое невозможно описать. В него надо окунуться. И помни: жизнь — одна. Кайфуйте! Погрузись в тюменские термо. Холодные снаружи, горячие внутри», — говорит Бузова в закадровом тексте видеоролика, на кадрах которого она купается в горячих источниках. Также в публикации к видео указано, что рядом с Тюменью находится два десятка «термальных курортов». «Тюменские термы — прямые наследники Западно-Сибирского моря, которое находилось здесь много миллионов лет назад. Сегодня в непосредственной близости от Тюмени расположилось более 20 термальных курортов. Именно в них бьется сердце древнего моря, одаривая всех природной минеральной водой. Приезжайте и почувствуйте целебную силу термального моря Тюменской области!», — призывает Агентство туризма и продвижения Тюменской области в своей публикации. Ранее URA.RU писало о том, что 13 декабря 2021 года телеведущая Ольга Бузова приезжала в Тюмень для презентации фильма «Елки — 8», в котором сыграла одну из эпизодических ролей. Картина провалилась в тюменском кинопрокате. Большинство зрителей покидали кинозалы, не дожидаясь окончания фильма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Телеведущая Ольга Бузова снялась в рекламном ролике по продвижению тюменских термальных источников. Соответствующее видео размещено в официальном сообществе Агентства туризма и продвижения Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что во время визита в Тюмень, куда певица приезжала на презентацию фильма «Елки — 8», Бузова снялась в рекламе о туристическом потенциале региона. «Холодно? Теплее. Еще теплее. Горячо. Горячее, чем ты можешь себе представить. Термальные курорты Тюмени — удовольствие, которое невозможно описать. В него надо окунуться. И помни: жизнь — одна. Кайфуйте! Погрузись в тюменские термо. Холодные снаружи, горячие внутри», — говорит Бузова в закадровом тексте видеоролика, на кадрах которого она купается в горячих источниках. Также в публикации к видео указано, что рядом с Тюменью находится два десятка «термальных курортов». «Тюменские термы — прямые наследники Западно-Сибирского моря, которое находилось здесь много миллионов лет назад. Сегодня в непосредственной близости от Тюмени расположилось более 20 термальных курортов. Именно в них бьется сердце древнего моря, одаривая всех природной минеральной водой. Приезжайте и почувствуйте целебную силу термального моря Тюменской области!», — призывает Агентство туризма и продвижения Тюменской области в своей публикации. Ранее URA.RU писало о том, что 13 декабря 2021 года телеведущая Ольга Бузова приезжала в Тюмень для презентации фильма «Елки — 8», в котором сыграла одну из эпизодических ролей. Картина провалилась в тюменском кинопрокате. Большинство зрителей покидали кинозалы, не дожидаясь окончания фильма.