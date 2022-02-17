Власти Кургана не продали на торгах почти половину объектов

Власти Кургана заработали на продаже недвижимости 38 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из 29 объектов недвижимости, которые были включены в план приватизации муниципального имущества Кургана на 2021 год, власти смогли продать только 17. Торги по 12 объектам не состоялись. В результате бюджет города удалось пополнить на 38 млн рублей. Такие данные содержатся в отчете о результатах приватизации за минувший год.

«В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ приватизировано 16 объектов недвижимого имущества на общую сумму 42 042 805,40 рублей с учетом НДС. В бюджет города Кургана поступило 37 984 982,52 рублей. В виду отсутствия заявок на участие в торгах 12 объектов недвижимого имущества не приватизированы в 2021 году», — указано в документе, опубликованном на сайте муниципалитета.

Еще один договор купли-продажи заключен в соответствии с Федеральным законом №159—ФЗ на общую сумму 4,4 млн рублей. Из них в бюджет Кургана поступило 78,22 тысячи рублей. Речь идет о нежилом помещении в поселке Увал по улице Трактовой, 1б.

В частности, власти Кургана продали административное здание по улице Куйбышева, 141 за 28,5 млн рублей и памятник архитектуры по улице Томина, 77 за 3,8 млн рублей. Стоимость других проданных объектов не превышала миллиона рублей. Два помещения на цокольном этаже в здании по улице Станционной, 31 выставлялись на торги пять раз за год, но покупателей не нашлось. Дважды пытались продать здание гаража в поселке Учхоз, спорткомплекс в микрорайоне Черемухово, четыре раза выставляли на торги помещение в общежитии на улице Станционной. Отчет о приватизации имущества внесен на рассмотрение городской думой.

URA.RU ранее сообщало, что в план приватизации муниципального имущества Кургана на 2022 год включили 14 объектов. Власти ожидают, что это позволит пополнить бюджет города на 3,76 млн рублей. Также в 2022 году планируется завершить приватизацию объектов, продать которые не удалось в 2021 году.

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