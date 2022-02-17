С 22 по 28 февраля в России будет четырехдневная рабочая неделя. Выходной выпадает на среду. Об этом сообщается на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
23 февраля — День защитника Отечества — будет выходным. Продолжительность рабочего дня, судя по информации из производственного календаря, во вторник, 22 февраля сокращается на один час. Это предпраздничный рабочий день.
С 22 по 28 февраля в России будет четырехдневная рабочая неделя. Выходной выпадает на среду. Об этом сообщается на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). 23 февраля — День защитника Отечества — будет выходным. Продолжительность рабочего дня, судя по информации из производственного календаря, во вторник, 22 февраля сокращается на один час. Это предпраздничный рабочий день.