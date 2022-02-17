В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе. Скрин

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Россияне будут работать меньше Фото:

С 22 по 28 февраля в России будет четырехдневная рабочая неделя. Выходной выпадает на среду. Об этом сообщается на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

23 февраля — День защитника Отечества — будет выходным. Продолжительность рабочего дня, судя по информации из производственного календаря, во вторник, 22 февраля сокращается на один час. Это предпраздничный рабочий день.

Ближайший выходной для россиян — 23 февраля

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С 22 по 28 февраля в России будет четырехдневная рабочая неделя. Выходной выпадает на среду. Об этом сообщается на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). 23 февраля — День защитника Отечества — будет выходным. Продолжительность рабочего дня, судя по информации из производственного календаря, во вторник, 22 февраля сокращается на один час. Это предпраздничный рабочий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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