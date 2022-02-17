В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе. Скрин 17 февраля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 + Россияне будут работать меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 22 по 28 февраля в России будет четырехдневная рабочая неделя. Выходной выпадает на среду. Об этом сообщается на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). 23 февраля — День защитника Отечества — будет выходным. Продолжительность рабочего дня, судя по информации из производственного календаря, во вторник, 22 февраля сокращается на один час. Это предпраздничный рабочий день. Ближайший выходной для россиян — 23 февраля Официальный сайт «Работа России» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. С 22 по 28 февраля в России будет четырехдневная рабочая неделя. Выходной выпадает на среду. Об этом сообщается на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). 23 февраля — День защитника Отечества — будет выходным. Продолжительность рабочего дня, судя по информации из производственного календаря, во вторник, 22 февраля сокращается на один час. Это предпраздничный рабочий день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям