17 февраля 2022

Уральские випы смотрели биатлон на заседании по Универсиаде. К ним присоединился глава Минспорта

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Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург
После промахов на огневом рубеже чиновники отправились на пресс-подход Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Антоном Шипулиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым смотрели мужской масс-старт биатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине на заседании по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания.

«Смотрят биатлон. После промахов российских спортсменов предложили пройти на пресс-подход», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Утром 18 февраля министр вместе с губернатором Куйвашевым посетили стройку ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, после чего отправились в резиденцию главы региона на совещание по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург
Фото:
Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург
Фото:
Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург
Фото:
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Антоном Шипулиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым смотрели мужской масс-старт биатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине на заседании по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания. «Смотрят биатлон. После промахов российских спортсменов предложили пройти на пресс-подход», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Утром 18 февраля министр вместе с губернатором Куйвашевым посетили стройку ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, после чего отправились в резиденцию главы региона на совещание по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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