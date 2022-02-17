Уральские випы смотрели биатлон на заседании по Универсиаде. К ним присоединился глава Минспорта

18 февраля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

После промахов на огневом рубеже чиновники отправились на пресс-подход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Антоном Шипулиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым смотрели мужской масс-старт биатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине на заседании по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания. «Смотрят биатлон. После промахов российских спортсменов предложили пройти на пресс-подход», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Утром 18 февраля министр вместе с губернатором Куйвашевым посетили стройку ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, после чего отправились в резиденцию главы региона на совещание по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Антоном Шипулиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым смотрели мужской масс-старт биатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине на заседании по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания. «Смотрят биатлон. После промахов российских спортсменов предложили пройти на пресс-подход», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Утром 18 февраля министр вместе с губернатором Куйвашевым посетили стройку ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, после чего отправились в резиденцию главы региона на совещание по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.