Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Антоном Шипулиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым смотрели мужской масс-старт биатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине на заседании по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания.
«Смотрят биатлон. После промахов российских спортсменов предложили пройти на пресс-подход», — рассказал корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Утром 18 февраля министр вместе с губернатором Куйвашевым посетили стройку ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, после чего отправились в резиденцию главы региона на совещание по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Антоном Шипулиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым смотрели мужской масс-старт биатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине на заседании по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания. «Смотрят биатлон. После промахов российских спортсменов предложили пройти на пресс-подход», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Утром 18 февраля министр вместе с губернатором Куйвашевым посетили стройку ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, после чего отправились в резиденцию главы региона на совещание по Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.