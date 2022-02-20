Спасатели нашли мертвым экс-замминистра юстиции РФ

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Бывший замминистр утонул, провалившись под лед на квадроцикле Фото:

Сотрудники МЧС нашли тело бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, утонувшего в Подмосковье. Об этом сообщает региональный МЧС.

«Тело обнаружила поисково-маневренная группа при участии волонтеров», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Подмосковье сегодня».

Экс-замминистр пропал без вести в Подмосковье в начале февраля. Спасатели сразу предположили, что он мог провалиться под лед на квадроцикле, так как перед пропажей он уехал на нем в поле, в сторону местного храма. Поисковые отряды обнаружили следы квадроцикла, которые обрывались у Москвы-реки. Поисками сразу занялись водолазы.

Ялунин занимал пост замминистра юстиции с декабря 2004 года по август 2006. Помимо этого, он был советником генпрокурора России и работал в аппарате Счетной палаты. Он умер в возрасте 70 лет.

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Сотрудники МЧС нашли тело бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, утонувшего в Подмосковье. Об этом сообщает региональный МЧС. «Тело обнаружила поисково-маневренная группа при участии волонтеров», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Подмосковье сегодня». Экс-замминистр пропал без вести в Подмосковье в начале февраля. Спасатели сразу предположили, что он мог провалиться под лед на квадроцикле, так как перед пропажей он уехал на нем в поле, в сторону местного храма. Поисковые отряды обнаружили следы квадроцикла, которые обрывались у Москвы-реки. Поисками сразу занялись водолазы. Ялунин занимал пост замминистра юстиции с декабря 2004 года по август 2006. Помимо этого, он был советником генпрокурора России и работал в аппарате Счетной палаты. Он умер в возрасте 70 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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