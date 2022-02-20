Спасатели нашли мертвым экс-замминистра юстиции РФ

20 февраля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Бывший замминистр утонул, провалившись под лед на квадроцикле Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудники МЧС нашли тело бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, утонувшего в Подмосковье. Об этом сообщает региональный МЧС. «Тело обнаружила поисково-маневренная группа при участии волонтеров», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Подмосковье сегодня». Экс-замминистр пропал без вести в Подмосковье в начале февраля. Спасатели сразу предположили, что он мог провалиться под лед на квадроцикле, так как перед пропажей он уехал на нем в поле, в сторону местного храма. Поисковые отряды обнаружили следы квадроцикла, которые обрывались у Москвы-реки. Поисками сразу занялись водолазы. Ялунин занимал пост замминистра юстиции с декабря 2004 года по август 2006. Помимо этого, он был советником генпрокурора России и работал в аппарате Счетной палаты. Он умер в возрасте 70 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники МЧС нашли тело бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, утонувшего в Подмосковье. Об этом сообщает региональный МЧС. «Тело обнаружила поисково-маневренная группа при участии волонтеров», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Подмосковье сегодня». Экс-замминистр пропал без вести в Подмосковье в начале февраля. Спасатели сразу предположили, что он мог провалиться под лед на квадроцикле, так как перед пропажей он уехал на нем в поле, в сторону местного храма. Поисковые отряды обнаружили следы квадроцикла, которые обрывались у Москвы-реки. Поисками сразу занялись водолазы. Ялунин занимал пост замминистра юстиции с декабря 2004 года по август 2006. Помимо этого, он был советником генпрокурора России и работал в аппарате Счетной палаты. Он умер в возрасте 70 лет.