Спасатели нашли мертвым экс-замминистра юстиции РФ

Сотрудники МЧС нашли тело бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, утонувшего в Подмосковье. Об этом сообщает региональный МЧС.
«Тело обнаружила поисково-маневренная группа при участии волонтеров», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Подмосковье сегодня».
Экс-замминистр пропал без вести в Подмосковье в начале февраля. Спасатели сразу предположили, что он мог провалиться под лед на квадроцикле, так как перед пропажей он уехал на нем в поле, в сторону местного храма. Поисковые отряды обнаружили следы квадроцикла, которые обрывались у Москвы-реки. Поисками сразу занялись водолазы.
Ялунин занимал пост замминистра юстиции с декабря 2004 года по август 2006. Помимо этого, он был советником генпрокурора России и работал в аппарате Счетной палаты. Он умер в возрасте 70 лет.
Сотрудники МЧС нашли тело бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, утонувшего в Подмосковье. Об этом сообщает региональный МЧС. «Тело обнаружила поисково-маневренная группа при участии волонтеров», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Подмосковье сегодня». Экс-замминистр пропал без вести в Подмосковье в начале февраля. Спасатели сразу предположили, что он мог провалиться под лед на квадроцикле, так как перед пропажей он уехал на нем в поле, в сторону местного храма. Поисковые отряды обнаружили следы квадроцикла, которые обрывались у Москвы-реки. Поисками сразу занялись водолазы. Ялунин занимал пост замминистра юстиции с декабря 2004 года по август 2006. Помимо этого, он был советником генпрокурора России и работал в аппарате Счетной палаты. Он умер в возрасте 70 лет.