Из главного ледового дворца Перми выгоняют фигуристов-любителей

В СШОР «Орленок» решили воспитывать только профессиональных спортсменов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Перми руководство спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» объявило о прекращении занятий по фигурному катанию для детей из любительских групп. Родителям объяснили это переходом на «спортивную направленность» учреждения, рассказала URA.RU мама одной из фигуристок Людмила Ознобишина.

«В связи с принятием решения о переходе МАУ СШОР „Орленок“ на спортивную направленность занятия в любительских разновозрастных группах завершаются 27 февраля 2022 г. Те, кто желают продолжить заниматься, но уже в спортивно-оздоровительных группах, просим сообщить об этом в учебную часть», — привела Ознобишина цитату из объявления, разосланного родителям в Viber. По ее словам, перейти в спортгруппы позволили только детям до 9 лет. При этом заниматься они будут у других тренеров и по иному расписанию. Стоимость занятий также увеличится.

Директор «Орленка» Ольга Михалева пояснила закрытие любительских групп невозможностью подсчитать количество детей, приходящих на занятия, что важно в условиях коронавирусных ограничений. «Посещение занимающихся в любительских группах было не систематическим и не регулярным, это не позволяло отследить точное количество человек, находящихся на льду и в зале. В данных группах действовала система абонементов… С целью четкого определения количества детей руководством было принято решение предложить родителям заключить договор», — пишет Михалева в ответе на запрос председателя комитета по физкультуре и спорту мэрии Перми (документ есть в распоряжении URA.RU).

Родители не понимают, почему нельзя вести учет количества детей на основе абонементов. Изменение расписания за несколько месяцев до конца учебного года ломает у ребят график занятий в других кружках и секциях, а фигуристы старше 8 лет вообще остались за бортом, отмечает Ознобишина. Сейчас родители вышли на связь с директором спортшколы и намерены прояснить ситуацию при личной встрече.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам