Агентство недвижимости «Этажи» вошло в ТОП-30 лучших работодателей РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Восемь компаний из Тюмени вошли по итогам 2021 года в список лучших предприятий России. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. Год назад в рейтинг пошли только пять предприятий региона.

В число лучших крупных компаний (с численностью персонала от 1001 до 5000 человек) вошли «Строительный Двор» (61 место) и СУЭНКО (180 место). Среди средних компаний (от 251 до 1000 сотрудников) HeadHunter выделил «ЭнергоТехСервис» (61 место) и ООО «Стеклотех» (258 место).

Лучшими небольшими (от 101 до 250 человек к в штате) тюменскими предприятиями рекрутеры признали отель Green House (7 место),IT-компания Creative (17 место) и сеть «Спорт Мода» (241 место). Наконец, среди крупнейших компаний (от 5000 сотрудников) оказалось агентство недвижимости «Этажи» — оно расположилось на 30 месте.

Ранее стало известно, что URA.RU по итогам 2021 года вошло в топ-50 рейтинга лучших работодателей России. Агентство заняло первое место среди всех представленных в сегменте небольших компаний СМИ.