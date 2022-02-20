20 февраля 2022
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В Тюмени мигранты убили знакомую, а тело спрятали в мусоре

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные баки. Челябинск, мусорные контейнеры, мусорные баки, мусорная площадка
Труп убийцы выкинули в мусорный бак (архивное фото) Фото:

На почве ревности в Тюмени двое жителей иностранного государства убили свою знакомую, а труп выбросили в мусорный бак. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

«Вечером 11 февраля двое обвиняемых на почве ревности, находясь в одном из домов по улице Интернациональной в Тюмени, заранее договорившись, совершили убийство своей 37-летней знакомой — гражданки иностранного государства. После чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Личности мужчины и женщины, причастных к убийству, установлены. Им 44 года и 30 лет соответственно. Они также не являются гражданами России.

Обвиняемых поместили под арест. По вменяемой статье им грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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На почве ревности в Тюмени двое жителей иностранного государства убили свою знакомую, а труп выбросили в мусорный бак. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. «Вечером 11 февраля двое обвиняемых на почве ревности, находясь в одном из домов по улице Интернациональной в Тюмени, заранее договорившись, совершили убийство своей 37-летней знакомой — гражданки иностранного государства. После чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Личности мужчины и женщины, причастных к убийству, установлены. Им 44 года и 30 лет соответственно. Они также не являются гражданами России. Обвиняемых поместили под арест. По вменяемой статье им грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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