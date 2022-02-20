В Тюмени мигранты убили знакомую, а тело спрятали в мусоре

Труп убийцы выкинули в мусорный бак (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На почве ревности в Тюмени двое жителей иностранного государства убили свою знакомую, а труп выбросили в мусорный бак. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

«Вечером 11 февраля двое обвиняемых на почве ревности, находясь в одном из домов по улице Интернациональной в Тюмени, заранее договорившись, совершили убийство своей 37-летней знакомой — гражданки иностранного государства. После чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Личности мужчины и женщины, причастных к убийству, установлены. Им 44 года и 30 лет соответственно. Они также не являются гражданами России.

Обвиняемых поместили под арест. По вменяемой статье им грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.