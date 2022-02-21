Население России увеличится на миллион за счет украинцев

Более миллиона украинцев изъявили желание ждать гражданами РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Количество подавших заявление на гражданство РФ 1,2 миллиона. Около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше», — заявил Володин на совещании Совета Безопасности с президентов России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет youtube-канал «Россия 24».
Ранее МВД РФ ранее предложил сократить срок получения российского гражданств. По этому закону заявление о приеме в граждане РФ от просителей политического убежища, беженцев и контрактников сократится с одного года до трех месяцев.
Более миллиона украинцев изъявили желание ждать гражданами РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Количество подавших заявление на гражданство РФ 1,2 миллиона. Около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше», — заявил Володин на совещании Совета Безопасности с президентов России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет youtube-канал «Россия 24». Ранее МВД РФ ранее предложил сократить срок получения российского гражданств. По этому закону заявление о приеме в граждане РФ от просителей политического убежища, беженцев и контрактников сократится с одного года до трех месяцев.