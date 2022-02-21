Чиновники предлагают курганцам охотиться в сроки, когда дичи нет

22 февраля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Курганские охотники предложили свои сроки для начала охоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент природных ресурсов Курганской области предложил открыть охоту на птиц с 1 по 10 апреля. Однако охотничье сообщество уверено, что это абсурд — птица к этому времени будет в 1000 км от региона. Вопрос по срокам охоты обсуждали на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам в курганской областной думе. Об этом URA.RU рассказал председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Вы открываете охоту, а у нас вальдшнеп еще за 1000 км. Его еще нет, а мы с вами на него охоту открыли. Мы предлагали провести охоту на глухаря и тетерева с 20 по 30 апреля. На водоплавающую дичь — с 10 мая по 3 июня. На вальдшнепа — с 10 по 20 мая», — пояснил Михайлов. Он рассказал, что по логике департамента, ранние сроки охоты минимизируют число пожаров. Но Михайлов уверен, что охотники напротив — это организованные люди, которые предотвращают пожары. Они не заинтересованы, чтобы в огне погибали животные и птицы. «Говорите, что миллиарды ущерба от пожаров, но это не значит, что ущерб принесли охотники. Именно охотники сообщают о пожарах и помогают их тушить, а вы сегодня на них миллиарды переводите. Надо навести в лесах порядок. Сколько горелого леса стоит, и никто не убирает его — это как пороховая бочка. Опять охотник виноват?», — рассказал Михайлов. Депутаты выслушали различные точки зрения. Решение будет озвучено 22 февраля на заседании думы. URA.RU писало, что ранее охоту отменяли из-за пандемии. Для VIP из Курганской области, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Департамент природных ресурсов Курганской области предложил открыть охоту на птиц с 1 по 10 апреля. Однако охотничье сообщество уверено, что это абсурд — птица к этому времени будет в 1000 км от региона. Вопрос по срокам охоты обсуждали на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам в курганской областной думе. Об этом URA.RU рассказал председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Вы открываете охоту, а у нас вальдшнеп еще за 1000 км. Его еще нет, а мы с вами на него охоту открыли. Мы предлагали провести охоту на глухаря и тетерева с 20 по 30 апреля. На водоплавающую дичь — с 10 мая по 3 июня. На вальдшнепа — с 10 по 20 мая», — пояснил Михайлов. Он рассказал, что по логике департамента, ранние сроки охоты минимизируют число пожаров. Но Михайлов уверен, что охотники напротив — это организованные люди, которые предотвращают пожары. Они не заинтересованы, чтобы в огне погибали животные и птицы. «Говорите, что миллиарды ущерба от пожаров, но это не значит, что ущерб принесли охотники. Именно охотники сообщают о пожарах и помогают их тушить, а вы сегодня на них миллиарды переводите. Надо навести в лесах порядок. Сколько горелого леса стоит, и никто не убирает его — это как пороховая бочка. Опять охотник виноват?», — рассказал Михайлов. Депутаты выслушали различные точки зрения. Решение будет озвучено 22 февраля на заседании думы. URA.RU писало, что ранее охоту отменяли из-за пандемии. Для VIP из Курганской области, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе.