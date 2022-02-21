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Чиновники предлагают курганцам охотиться в сроки, когда дичи нет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Городские птицы. Курган, утка, водоплавающая птица
Курганские охотники предложили свои сроки для начала охоты Фото:

Департамент природных ресурсов Курганской области предложил открыть охоту на птиц с 1 по 10 апреля. Однако охотничье сообщество уверено, что это абсурд — птица к этому времени будет в 1000 км от региона. Вопрос по срокам охоты обсуждали на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам в курганской областной думе. Об этом URA.RU рассказал председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов Владимир Михайлов.

«Вы открываете охоту, а у нас вальдшнеп еще за 1000 км. Его еще нет, а мы с вами на него охоту открыли. Мы предлагали провести охоту на глухаря и тетерева с 20 по 30 апреля. На водоплавающую дичь — с 10 мая по 3 июня. На вальдшнепа — с 10 по 20 мая», — пояснил Михайлов.

Он рассказал, что по логике департамента, ранние сроки охоты минимизируют число пожаров. Но Михайлов уверен, что охотники напротив — это организованные люди, которые предотвращают пожары. Они не заинтересованы, чтобы в огне погибали животные и птицы. «Говорите, что миллиарды ущерба от пожаров, но это не значит, что ущерб принесли охотники. Именно охотники сообщают о пожарах и помогают их тушить, а вы сегодня на них миллиарды переводите. Надо навести в лесах порядок. Сколько горелого леса стоит, и никто не убирает его — это как пороховая бочка. Опять охотник виноват?», — рассказал Михайлов.

Депутаты выслушали различные точки зрения. Решение будет озвучено 22 февраля на заседании думы.

URA.RU писало, что ранее охоту отменяли из-за пандемии. Для VIP из Курганской области, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе.

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Департамент природных ресурсов Курганской области предложил открыть охоту на птиц с 1 по 10 апреля. Однако охотничье сообщество уверено, что это абсурд — птица к этому времени будет в 1000 км от региона. Вопрос по срокам охоты обсуждали на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам в курганской областной думе. Об этом URA.RU рассказал председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Вы открываете охоту, а у нас вальдшнеп еще за 1000 км. Его еще нет, а мы с вами на него охоту открыли. Мы предлагали провести охоту на глухаря и тетерева с 20 по 30 апреля. На водоплавающую дичь — с 10 мая по 3 июня. На вальдшнепа — с 10 по 20 мая», — пояснил Михайлов. Он рассказал, что по логике департамента, ранние сроки охоты минимизируют число пожаров. Но Михайлов уверен, что охотники напротив — это организованные люди, которые предотвращают пожары. Они не заинтересованы, чтобы в огне погибали животные и птицы. «Говорите, что миллиарды ущерба от пожаров, но это не значит, что ущерб принесли охотники. Именно охотники сообщают о пожарах и помогают их тушить, а вы сегодня на них миллиарды переводите. Надо навести в лесах порядок. Сколько горелого леса стоит, и никто не убирает его — это как пороховая бочка. Опять охотник виноват?», — рассказал Михайлов. Депутаты выслушали различные точки зрения. Решение будет озвучено 22 февраля на заседании думы. URA.RU писало, что ранее охоту отменяли из-за пандемии. Для VIP из Курганской области, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе.
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