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В честь праздника тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Завтрак. Тюмень, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Следующая рабочая неделя будет шестидневной Фото:

Из-за праздничных выходных в честь Международного женского дня тюменцам предстоит работать не пять, а шесть дней, в период с 28 февраля по 5 марта включительно. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.

«В марте сотрудников ждет шестидневная рабочая неделя, с 28 февраля по 5 марта: работать предстоит и в субботу, но на один час меньше. Шестидневка будет у тех, кто обычно трудится пять дней в неделю», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter.

Рабочий график будет сдвинут из-за праздника, Международного женского дня. В честь него тюменцы, как и все россияне, будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно. При этом за 7 марта, которое выпадает на понедельник, придется отработать в субботу, пятого числа.

Что до текущей недели, то 22 февраля также является коротким днем, а 23 февраля — праздничным выходным. Как отметили в HeadHunter, несмотря на сокращение рабочего дня, по итогам месяца работники должны получить ровно ту сумму, как если бы они трудились положенные восемь часов. А если сотрудника вызовут на работу в праздничные дни, то заплатить ему должны в двойном размере или предоставить отгул.

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Из-за праздничных выходных в честь Международного женского дня тюменцам предстоит работать не пять, а шесть дней, в период с 28 февраля по 5 марта включительно. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter. «В марте сотрудников ждет шестидневная рабочая неделя, с 28 февраля по 5 марта: работать предстоит и в субботу, но на один час меньше. Шестидневка будет у тех, кто обычно трудится пять дней в неделю», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Рабочий график будет сдвинут из-за праздника, Международного женского дня. В честь него тюменцы, как и все россияне, будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно. При этом за 7 марта, которое выпадает на понедельник, придется отработать в субботу, пятого числа. Что до текущей недели, то 22 февраля также является коротким днем, а 23 февраля — праздничным выходным. Как отметили в HeadHunter, несмотря на сокращение рабочего дня, по итогам месяца работники должны получить ровно ту сумму, как если бы они трудились положенные восемь часов. А если сотрудника вызовут на работу в праздничные дни, то заплатить ему должны в двойном размере или предоставить отгул.
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