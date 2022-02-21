В честь праздника тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя

22 февраля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Следующая рабочая неделя будет шестидневной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за праздничных выходных в честь Международного женского дня тюменцам предстоит работать не пять, а шесть дней, в период с 28 февраля по 5 марта включительно. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter. «В марте сотрудников ждет шестидневная рабочая неделя, с 28 февраля по 5 марта: работать предстоит и в субботу, но на один час меньше. Шестидневка будет у тех, кто обычно трудится пять дней в неделю», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Рабочий график будет сдвинут из-за праздника, Международного женского дня. В честь него тюменцы, как и все россияне, будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно. При этом за 7 марта, которое выпадает на понедельник, придется отработать в субботу, пятого числа. Что до текущей недели, то 22 февраля также является коротким днем, а 23 февраля — праздничным выходным. Как отметили в HeadHunter, несмотря на сокращение рабочего дня, по итогам месяца работники должны получить ровно ту сумму, как если бы они трудились положенные восемь часов. А если сотрудника вызовут на работу в праздничные дни, то заплатить ему должны в двойном размере или предоставить отгул. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за праздничных выходных в честь Международного женского дня тюменцам предстоит работать не пять, а шесть дней, в период с 28 февраля по 5 марта включительно. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter. «В марте сотрудников ждет шестидневная рабочая неделя, с 28 февраля по 5 марта: работать предстоит и в субботу, но на один час меньше. Шестидневка будет у тех, кто обычно трудится пять дней в неделю», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Рабочий график будет сдвинут из-за праздника, Международного женского дня. В честь него тюменцы, как и все россияне, будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно. При этом за 7 марта, которое выпадает на понедельник, придется отработать в субботу, пятого числа. Что до текущей недели, то 22 февраля также является коротким днем, а 23 февраля — праздничным выходным. Как отметили в HeadHunter, несмотря на сокращение рабочего дня, по итогам месяца работники должны получить ровно ту сумму, как если бы они трудились положенные восемь часов. А если сотрудника вызовут на работу в праздничные дни, то заплатить ему должны в двойном размере или предоставить отгул.