Власти Екатеринбурга меняют облик мэрии к 300-летию города

Фасады зданий, входящих в комплекс мэрии, трогать не будут — это памятники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга установят светодиодную подсветку на зданиях, входящих в комплекс горадминистрации. Речь идет о постройках на проспекте Ленина, 24А, переулке Банковском, 1 и ул. 8 Марта, 8Б. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Начальная цена, которую мэрия готова заплатить за услугу, — 3,3 миллиона рублей.

«Разработка проектно-сметной документации предусматривает установку архитектурно-художественного освещения, входящую в комплексную систему освещения для комплекса зданий администрации города Екатеринбурга», — говорится в техзадании.

В мэрии корреспонденту объяснили, что установка освещения проходит в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023-м. «Дело в том, что сейчас подсветка есть только на фасаде главного здания (просп. Ленина, 24А). И, например, со смотровой площадки „Высоцкого“ мэрию — ключевое городское учреждение — совсем не видно. Горожанам изменения должны понравиться», — отметил собеседник агентства.

Это будет второе заметное изменение в облике горадминистрации за последнее время. В конце 2021 года у центрального входа в здание появились новые таблички с надписями «глава Екатеринбурга», «администрация города Екатеринбурга» и «Екатеринбургская городская дума», выполненные в белом мраморе. По слухам, пойти на этот шаг мэру Алексею Орлову якобы предложил шеф свердловской полиции Александр Мешков, которого удивило, что мэрию главного города Урала украшают старые «могильно-черные» таблички.

В конце 2021-го власти заменили таблички у входа в мэрию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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