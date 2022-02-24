Эксперт ВШЭ предупредил о рисках расчетов по VISA и MasterCard

24 февраля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

По мнению президента Ассоциации российских банков, риски при использовании банковских карт за рубежом минимальны Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине На фоне военной операции России на Украине у владельцев банковских карт, в том числе Visa и MasterCard, могут появиться проблемы с их использованием за рубежом. О рисках URA.RU рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. «Не знаю, будут ли точно проблемы с картами у россиян за рубежом. Если говорить о рисках, то первый может заключаться в том, что карты, у которых банки-эмитенты попали под санкции, могут быть заблокированы. Второй вариант — когда все банки попадут под санкции. В этом случае функционирование любых карт будет заблокировано за рубежом: попытка расплатиться с их помощью просто не удастся. [Если проблемы с картами появятся и] к этому моменту границу не закроют, то надо будет, вероятно, возить с собой наличные деньги в другие страны», — констатировал Солодков. Директор Банковского института ВШЭ добавил, что о военной операции на Украине объявили только сегодня. Как напомнил Солодков, что-либо, в том числе санкции, одномоментно не происходит. Ситуация с банковскими картами может стать понятной как минимум через одну—две недели. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, риски при использовании в будущем банковских карт за рубежом минимальны. «В данном случае ни Visa, ни MasterCard, ни SWIFT (SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. URA.RU), о котором мы любим говорить, ни в какие авантюры не ввяжутся и наших пользователей пугать санкциями не будут», — уверен эксперт. Как объявил 22 февраля Промсвязьбанк (ПСБ), в отношении которого были введены санкции, теперь их клиенты не могут использовать карты банка за рубежом. Однако карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах по всей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне военной операции России на Украине у владельцев банковских карт, в том числе Visa и MasterCard, могут появиться проблемы с их использованием за рубежом. О рисках URA.RU рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. «Не знаю, будут ли точно проблемы с картами у россиян за рубежом. Если говорить о рисках, то первый может заключаться в том, что карты, у которых банки-эмитенты попали под санкции, могут быть заблокированы. Второй вариант — когда все банки попадут под санкции. В этом случае функционирование любых карт будет заблокировано за рубежом: попытка расплатиться с их помощью просто не удастся. [Если проблемы с картами появятся и] к этому моменту границу не закроют, то надо будет, вероятно, возить с собой наличные деньги в другие страны», — констатировал Солодков. Директор Банковского института ВШЭ добавил, что о военной операции на Украине объявили только сегодня. Как напомнил Солодков, что-либо, в том числе санкции, одномоментно не происходит. Ситуация с банковскими картами может стать понятной как минимум через одну—две недели. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, риски при использовании в будущем банковских карт за рубежом минимальны. «В данном случае ни Visa, ни MasterCard, ни SWIFT (SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. URA.RU), о котором мы любим говорить, ни в какие авантюры не ввяжутся и наших пользователей пугать санкциями не будут», — уверен эксперт. Как объявил 22 февраля Промсвязьбанк (ПСБ), в отношении которого были введены санкции, теперь их клиенты не могут использовать карты банка за рубежом. Однако карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах по всей России.