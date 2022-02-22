Свердловский губернатор устроил банкет для «клуба генералов»

Евгений Куйвашев устроил прием для статусных свердловских силовиков и чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил торжественный прием по случаю празднования Дня защитника Отечества. По данным URA.RU, среди почти ста приглашенных — топ-чиновники, судьи, бизнесмены и высокопоставленные силовики. Вечер прошел в закрытом формате.

«Гостей собрали в колонном зале Дома Севастьянова. Были приглашены несколько десятков человек», — поделился собеседник URA.RU в областной власти. Компанию Куйвашеву составили два его заместителя Азат Салихов и Валерий Чайников, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (все трое — бывшие люди в погонах), спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Большую часть гостей составили действующие силовики. Приглашения получили руководители всех силовых ведомств региона: генерал-лейтенант Александр Мешков (МВД), генерал-лейтенант Алексей Зиновьев (ФСБ), генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский (Следственный комитет), госсоветник юстиции третьего класса Борис Крылов (прокуратура) и генерал-лейтенант Александр Федоров (ФСИН). Кроме того, на вечере приняли замгенпрокурора Сергея Зайцева и уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.

По традиции самых широких поздравлений удостоились служащие Центрального военного округа. Были приглашены командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, его замы Рустам Миннекаев и Михаил Теплинский, начальник УФСБ по военному округу Виктор Павленко и многочисленные командиры войсковых частей.

Также пригласительные получили председатели главных судов области. Региональный бизнес на встрече представили основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский, гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин.

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