Украинцев уличили в нелегальных поставках вооружения из РФ

24 февраля 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Виновный в контрабанде признал свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мае 2021 года «при невыясненных обстоятельствах» неизвестными жителями Украины были приобретены двадцать танковых наблюдательных оптических перископов ТНПО-115 2 ЭШТ, затем их попытались вывести на Украину. Следствие установило, что виновным в контрабанде является Кахабер Хварешия, его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. «В Брянске завершили процесс по уголовному делу, свидетельствующему, что Украина, несмотря на сложные отношения, пытается организовать нелегальные поставки вооружений из России. В августе прошлого года сотрудники ФСБ задержали на российско-украинской границе в Брянской области контрабандиста, который пытался пронести на территорию соседней республики 20 танковых наблюдательных оптических перископов. Он полностью признал свою вину и получил три года и шесть месяцев колонии общего режима», — пишет « Коммерсантъ ». Отмечается, что данный случай не первый, когда ФСБ пресекает попытки нелегального вывоза военной техники из РФ на Украину. Так, в июле прошлого года военного пенсионера из Владимира Виктора Ковальчука приговорили к 1 году и 11 месяцам колонии строго режима за попытку перевоза оптических прицелов для гранатометов в составе организованной группы, сообщает издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В мае 2021 года «при невыясненных обстоятельствах» неизвестными жителями Украины были приобретены двадцать танковых наблюдательных оптических перископов ТНПО-115 2 ЭШТ, затем их попытались вывести на Украину. Следствие установило, что виновным в контрабанде является Кахабер Хварешия, его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. «В Брянске завершили процесс по уголовному делу, свидетельствующему, что Украина, несмотря на сложные отношения, пытается организовать нелегальные поставки вооружений из России. В августе прошлого года сотрудники ФСБ задержали на российско-украинской границе в Брянской области контрабандиста, который пытался пронести на территорию соседней республики 20 танковых наблюдательных оптических перископов. Он полностью признал свою вину и получил три года и шесть месяцев колонии общего режима», — пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что данный случай не первый, когда ФСБ пресекает попытки нелегального вывоза военной техники из РФ на Украину. Так, в июле прошлого года военного пенсионера из Владимира Виктора Ковальчука приговорили к 1 году и 11 месяцам колонии строго режима за попытку перевоза оптических прицелов для гранатометов в составе организованной группы, сообщает издание.