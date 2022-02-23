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За перевозчиками лука устроили погоню в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, лук
Водители из Казахстана перевозили более 70 тонн лука Фото:

В Курганской области водители большегрузных автомобилей, которые перевозили лук, отказались останавливаться по требованию сотрудников таможни. Позже выяснилось, что товар перевозили с нарушениями. Об этом 24 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Вблизи российско-казахстанской границы на территории Курганской области сотрудники мобильной группы Тюменской таможни задержали две крупногабаритные фуры. Водители, граждане Республики Казахстан, проигнорировали требование таможенников об остановке», — рассказали в пресс-службе.

Жители Казахстана перевозили более 70 тонн лука. Товар везли в Сургут. Во время досмотра выяснилось, что была нарушена допустимая масса перевозимого груза. Также на упаковке у большинства товара отсутствовала обязательная маркировка. О возможном нарушении таможенникам сообщили представители Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. После этого сотрудники УМВД помогли остановить фуры.

Большегрузы вернули в Казахстан. Представители Управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям возбудили административные дела, связанные с нарушением порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Также водителей обвинили в том, что они проигнорировали законное требование об остановке.

На большинстве упаковок лука отсутствовала необходимая маркировка
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В Курганской области водители большегрузных автомобилей, которые перевозили лук, отказались останавливаться по требованию сотрудников таможни. Позже выяснилось, что товар перевозили с нарушениями. Об этом 24 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Вблизи российско-казахстанской границы на территории Курганской области сотрудники мобильной группы Тюменской таможни задержали две крупногабаритные фуры. Водители, граждане Республики Казахстан, проигнорировали требование таможенников об остановке», — рассказали в пресс-службе. Жители Казахстана перевозили более 70 тонн лука. Товар везли в Сургут. Во время досмотра выяснилось, что была нарушена допустимая масса перевозимого груза. Также на упаковке у большинства товара отсутствовала обязательная маркировка. О возможном нарушении таможенникам сообщили представители Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. После этого сотрудники УМВД помогли остановить фуры. Большегрузы вернули в Казахстан. Представители Управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям возбудили административные дела, связанные с нарушением порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Также водителей обвинили в том, что они проигнорировали законное требование об остановке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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