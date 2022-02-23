Листовки, по словам депутата Якова Сидорова, раздавал капитан полиции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане офицер полиции полдня раздавал на перекрестке горожанам листовки, посвященные мошенникам. Об этом 24 февраля сообщил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, передает корреспондент URA.RU.

«В эту субботу ваш сотрудник полиции был в частном секторе на пересечении улиц Рылеева и Чернореченской в чине капитана. Полдня [он] там простоял и раздавал эти листочки. Я не знаю, насколько все это разумно, когда целый капитан <…> стоит на перекрестке и раздает листочки», — рассказал Сидоров на заседании гордумы.

По его словам, за это время полицейский мог заниматься более полезными делами и, например, проверить места, где нарушают закон. Он попросил МВД разработать перечень мероприятий с использованием современных технологий по доведению информации, связанной с мошенничеством.

«Таких команд от Управления Министерства внутренних по распространению памяток и стояния на перекрестке быть вообще в природе не может. <…> Это не дело офицера стоять на перекрестке. <…> Я с этим вопросом поразбираюсь, кто превышает свои полномочия», — ответил ему врио начальника городского УМВД Андрей Лебедев.

Он отметил, что нет смысла выдавать листок, не пообщавшись с гражданином. По его словам, во время операции «Банковская карта» полицейскому за четыре часа нужно обойти максимум 25-30 семей, чтобы качественно и доступно рассказать о мошенниках. Лебедев добавил, что борьбу с мошенникам усложняет то, что они могут звонить с номеров, которые отображаются так же как и настоящие.

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