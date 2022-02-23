Жительница ЯНАО рискует остаться инвалидом из-за ошибки врачей

Травматологи не смогли увидеть перелом на рентгене Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациентка центральной районной больницы в Тарко-Сале (ЯМАЛ) рискует остаться инвалидом из-за некомпетентности медиков. Об этой истории рассказали администраторы местной группы Тарко-Сале/ЯНАО в соцести «ВКонтакте», сделав репост автора с ником «mariiashroeder».

«Это провал местных травматологов, которые не смогли на рентгене увидеть перелом. Дело было, кстати, в начале ноября. Так, „благодаря“ врачу из ТЦРБ, я около четырех месяцев ходила с переломом отростка, началом некроза таранной кости. Кстати, врач из Омска поставил диагноз сразу, как только увидел рентгеновский снимок. После МРТ подтвердил его», — говорится в посте.

По словам автора, определить правильный диагноз врачам не помогло даже новое оборудование. Так, из-за ошибки доктора перелом может привести к инвалидности. «Тогда, в ноябре, все можно было решить лечением. Сейчас стоит вопрос необходимости операции. Решаем», — подчеркнула девушка.

На историю горожанки отреагировала ЦРБ Тарко-Сале, заверив, что в настоящее время ведется проверка по данному случаю, а главврач лично контролирует ситуацию. «При установлении фактов оказания медпомощи ненадлежащим образом, будут приняты соответствующие меры. Для определения дальнейшей тактики лечения и при необходимости направления на лечение за пределы округа, просим заявителя связаться с заведующим поликлиникой районной больницы», — добавили представители медучреждения.

Ранее сообщалось, что из-за волокиты медиков жительница Ноябрьска могла остаться парализованной. Тогда девушка три недели ждала результатов врачебной комиссии.

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