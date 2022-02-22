22 февраля 2022
21 февраля 2022

В Тюмени сообщили о минировании школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, собака, кинолог, полиция, кинологическая служба
Кинологи обследовали школу № 62, но опасных предметов не обнаружили Фото:

Сообщение о заложенном опасном устройстве в школе №62 Тюмени поступило в полицию днем 24 февраля и при проверке оказалось шуткой одного из учащихся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«11-летний школьник, неудачно пошутивший по телефону об опасном предмете в образовательном учреждении (школа №62 — прим. URA.RU), в настоящее время вместе с законными представителями находится в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Информацию об обследовании школы агентству подтвердили и в самом учреждении. Там сообщили, что здание проверили кинологи, в данный момент учебный процесс проходит в штатном режиме.

В родительских чатах тюменцы также сообщают об эвакуации школы №43. В пресс-службе полиции данную информацию не подтвердили.

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Сообщение о заложенном опасном устройстве в школе №62 Тюмени поступило в полицию днем 24 февраля и при проверке оказалось шуткой одного из учащихся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «11-летний школьник, неудачно пошутивший по телефону об опасном предмете в образовательном учреждении (школа №62 — прим. URA.RU), в настоящее время вместе с законными представителями находится в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Информацию об обследовании школы агентству подтвердили и в самом учреждении. Там сообщили, что здание проверили кинологи, в данный момент учебный процесс проходит в штатном режиме. В родительских чатах тюменцы также сообщают об эвакуации школы №43. В пресс-службе полиции данную информацию не подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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