В Тюмени сообщили о минировании школы

Кинологи обследовали школу № 62, но опасных предметов не обнаружили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сообщение о заложенном опасном устройстве в школе №62 Тюмени поступило в полицию днем 24 февраля и при проверке оказалось шуткой одного из учащихся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«11-летний школьник, неудачно пошутивший по телефону об опасном предмете в образовательном учреждении (школа №62 — прим. URA.RU), в настоящее время вместе с законными представителями находится в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Информацию об обследовании школы агентству подтвердили и в самом учреждении. Там сообщили, что здание проверили кинологи, в данный момент учебный процесс проходит в штатном режиме.

В родительских чатах тюменцы также сообщают об эвакуации школы №43. В пресс-службе полиции данную информацию не подтвердили.