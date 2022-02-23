Жители Екатеринбурга осадили пункты выдачи валюты

В отделениях ВТБ выстроились очереди на обмен валюты (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В отделениях ВТБ екатеринбуржцы выстроились в очереди на обмен валюты, которая, по их словам, уже заканчивается. Посетителям сказали, что получить доллары можно по предварительной записи. Об этом сообщают журналисты без указания источника.

«Деньги в банках уже заканчиваются. Например, в ВТБ получить доллары можно по записи только 4 марта, а ближайшая запись на получение евро — 5 марта», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». В пресс-службе ВТБ URA.RU отказались комментировать ситуацию, заявив, что официальное сообщение будет позже.

Резкое подорожание доллара связанно с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.