23 февраля 2022
22 февраля 2022

Жители Екатеринбурга осадили пункты выдачи валюты

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Очередь в МФЦ. Тюмень, мфц, очередь
В отделениях ВТБ выстроились очереди на обмен валюты (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В отделениях ВТБ екатеринбуржцы выстроились в очереди на обмен валюты, которая, по их словам, уже заканчивается. Посетителям сказали, что получить доллары можно по предварительной записи. Об этом сообщают журналисты без указания источника.

«Деньги в банках уже заканчиваются. Например, в ВТБ получить доллары можно по записи только 4 марта, а ближайшая запись на получение евро — 5 марта», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». В пресс-службе ВТБ URA.RU отказались комментировать ситуацию, заявив, что официальное сообщение будет позже.

Резкое подорожание доллара связанно с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.

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В отделениях ВТБ екатеринбуржцы выстроились в очереди на обмен валюты, которая, по их словам, уже заканчивается. Посетителям сказали, что получить доллары можно по предварительной записи. Об этом сообщают журналисты без указания источника. «Деньги в банках уже заканчиваются. Например, в ВТБ получить доллары можно по записи только 4 марта, а ближайшая запись на получение евро — 5 марта», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». В пресс-службе ВТБ URA.RU отказались комментировать ситуацию, заявив, что официальное сообщение будет позже. Резкое подорожание доллара связанно с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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