Жители Екатеринбурга пытаются выбраться с российского юга. «Можем остаться без денег»

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Ранее на юге России приостановили работу 12 аэропортов (архивное фото) Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Жители Екатеринбурга, которые сейчас находятся в Адлере, пытаются выбраться из города в Краснодар и уехать с российского юга. Об этом они сообщили URA.RU.

«Пытаемся из Адлера сейчас уехать. Взяли билеты до Краснодара на „Ласточку“, оттуда дорог больше. Поэтому надеемся, что мы на каких-то перекладных оббежим Сбербанк, чтобы взять кэш, потому что можем остаться без денег», — рассказал читатель URA.RU под ником Ролан Самсонов.

Он также уточнил, что взял билеты на «Победу» из Адлера до Екатеринбурга. «Сейчас постараемся из Краснодара уехать. Там едет поезд, BlaBlaCar, автостоп», — посетовал Самсонов.

В связи с началом военной операции РФ на Украине, Росавиация прекратила работу 12 аэропортов на юге России. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.

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Жители Екатеринбурга, которые сейчас находятся в Адлере, пытаются выбраться из города в Краснодар и уехать с российского юга. Об этом они сообщили URA.RU. «Пытаемся из Адлера сейчас уехать. Взяли билеты до Краснодара на „Ласточку“, оттуда дорог больше. Поэтому надеемся, что мы на каких-то перекладных оббежим Сбербанк, чтобы взять кэш, потому что можем остаться без денег», — рассказал читатель URA.RU под ником Ролан Самсонов. Он также уточнил, что взял билеты на «Победу» из Адлера до Екатеринбурга. «Сейчас постараемся из Краснодара уехать. Там едет поезд, BlaBlaCar, автостоп», — посетовал Самсонов. В связи с началом военной операции РФ на Украине, Росавиация прекратила работу 12 аэропортов на юге России. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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