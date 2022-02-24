Жители Екатеринбурга, которые сейчас находятся в Адлере, пытаются выбраться из города в Краснодар и уехать с российского юга. Об этом они сообщили URA.RU.
«Пытаемся из Адлера сейчас уехать. Взяли билеты до Краснодара на „Ласточку“, оттуда дорог больше. Поэтому надеемся, что мы на каких-то перекладных оббежим Сбербанк, чтобы взять кэш, потому что можем остаться без денег», — рассказал читатель URA.RU под ником Ролан Самсонов.
Он также уточнил, что взял билеты на «Победу» из Адлера до Екатеринбурга. «Сейчас постараемся из Краснодара уехать. Там едет поезд, BlaBlaCar, автостоп», — посетовал Самсонов.
Жители Екатеринбурга, которые сейчас находятся в Адлере, пытаются выбраться из города в Краснодар и уехать с российского юга. Об этом они сообщили URA.RU. «Пытаемся из Адлера сейчас уехать. Взяли билеты до Краснодара на „Ласточку“, оттуда дорог больше. Поэтому надеемся, что мы на каких-то перекладных оббежим Сбербанк, чтобы взять кэш, потому что можем остаться без денег», — рассказал читатель URA.RU под ником Ролан Самсонов. Он также уточнил, что взял билеты на «Победу» из Адлера до Екатеринбурга. «Сейчас постараемся из Краснодара уехать. Там едет поезд, BlaBlaCar, автостоп», — посетовал Самсонов. В связи с началом военной операции РФ на Украине, Росавиация прекратила работу 12 аэропортов на юге России. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.