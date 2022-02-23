23 февраля 2022
22 февраля 2022

В Кургане пассажиры паникуют из-за отмены рейсов на юг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, пассажиры, багаж, ограничительная лента, регистарция на рйес
На юг России отменили авиарейсы Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В аэропорт Кургана поступают звонки от пассажиров, которые переживают по поводу отмены рейсов на юг из-за военных действий на Украине. Об этом URA.RU сообщает источник. В самом аэропорту пояснили, что информации об отмене рейсов пока нет.

«В курганском аэропорту шквал звонков от пассажиров, которые купили билеты на южные направления. Жалуются на авиакомпании, что тем, у кого билеты с пересадкой через Москву на юг, деньги до Москвы не вернут», — уточнил источник.

Директор курганского аэропорта Дмитрий Ковалев пояснил URA.RU, что в данной ситуации всю ответственность несут авиакомпании, которые продали билеты. Поэтому по всем вопросам необходимо обращаться туда. Компании, которые с марта планируют начать полеты из Кургана в Сочи, а с мая — в Симферополь, информацию об отмене рейсов в аэропорт не сообщали.

URA.RU писало, что в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и в Анапу отменили авиарейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства. Utair временно отменяет рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Самолеты «Уральских авиалиний» будут осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр по обходным маршрутам.

Ранее стало известно о закрытии воздушного пространства России у границ Украины для гражданских самолетов. Украина также закрыла небо из-за угрозы самолетам. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аэропорт Кургана поступают звонки от пассажиров, которые переживают по поводу отмены рейсов на юг из-за военных действий на Украине. Об этом URA.RU сообщает источник. В самом аэропорту пояснили, что информации об отмене рейсов пока нет. «В курганском аэропорту шквал звонков от пассажиров, которые купили билеты на южные направления. Жалуются на авиакомпании, что тем, у кого билеты с пересадкой через Москву на юг, деньги до Москвы не вернут», — уточнил источник. Директор курганского аэропорта Дмитрий Ковалев пояснил URA.RU, что в данной ситуации всю ответственность несут авиакомпании, которые продали билеты. Поэтому по всем вопросам необходимо обращаться туда. Компании, которые с марта планируют начать полеты из Кургана в Сочи, а с мая — в Симферополь, информацию об отмене рейсов в аэропорт не сообщали. URA.RU писало, что в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и в Анапу отменили авиарейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства. Utair временно отменяет рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Самолеты «Уральских авиалиний» будут осуществлять перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Армению, Турцию и Кипр по обходным маршрутам. Ранее стало известно о закрытии воздушного пространства России у границ Украины для гражданских самолетов. Украина также закрыла небо из-за угрозы самолетам. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...