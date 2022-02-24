Жители УрФО считают военную карьеру опасной для жизни

Большинство жителей УрФО (68%) считают главным недостатком военной карьеры то, что такая работа опасна для жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.
«Мы провели опрос и выяснили, как жители УрФО относятся к карьере военнослужащего. На первом месте среди недостатков работы в военной отрасли оказалась опасность для жизни — 68% респондентов назвали этот вариант», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter.
Среди других минусов жители УрФО назвали частые переезды (62%), запрет на выезд за рубеж (53%), необходимость подчиняться приказам (46%). Кроме того, опрошенных смущают неуставные отношения (40%) и недостаточный уровень зарплаты (22%).
В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 37% уральцев. При этом женщин среди них больше, чем мужчин. Что до возраста, то среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного.
Называли жители УрФО и плюсы того, чтобы трудиться в военной отрасли. Среди них оказались ранний выход на пенсию, стабильность, зарплата, социальный статус профессии и гарантированный карьерный рост.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы начали получать повестки на военные сборы. Граждан приглашают вступить в ряды мобилизационного людского резерва.
Большинство жителей УрФО (68%) считают главным недостатком военной карьеры то, что такая работа опасна для жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. «Мы провели опрос и выяснили, как жители УрФО относятся к карьере военнослужащего. На первом месте среди недостатков работы в военной отрасли оказалась опасность для жизни — 68% респондентов назвали этот вариант», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Среди других минусов жители УрФО назвали частые переезды (62%), запрет на выезд за рубеж (53%), необходимость подчиняться приказам (46%). Кроме того, опрошенных смущают неуставные отношения (40%) и недостаточный уровень зарплаты (22%). В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 37% уральцев. При этом женщин среди них больше, чем мужчин. Что до возраста, то среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного. Называли жители УрФО и плюсы того, чтобы трудиться в военной отрасли. Среди них оказались ранний выход на пенсию, стабильность, зарплата, социальный статус профессии и гарантированный карьерный рост. Ранее URA.RU писало, что тюменцы начали получать повестки на военные сборы. Граждан приглашают вступить в ряды мобилизационного людского резерва.