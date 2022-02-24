Жители УрФО считают военную карьеру опасной для жизни

24 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Большинство уральцев видят больше минусов чем плюсов в карьере военного (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство жителей УрФО (68%) считают главным недостатком военной карьеры то, что такая работа опасна для жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. «Мы провели опрос и выяснили, как жители УрФО относятся к карьере военнослужащего. На первом месте среди недостатков работы в военной отрасли оказалась опасность для жизни — 68% респондентов назвали этот вариант», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Среди других минусов жители УрФО назвали частые переезды (62%), запрет на выезд за рубеж (53%), необходимость подчиняться приказам (46%). Кроме того, опрошенных смущают неуставные отношения (40%) и недостаточный уровень зарплаты (22%). В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 37% уральцев. При этом женщин среди них больше, чем мужчин. Что до возраста, то среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного. Называли жители УрФО и плюсы того, чтобы трудиться в военной отрасли. Среди них оказались ранний выход на пенсию, стабильность, зарплата, социальный статус профессии и гарантированный карьерный рост. Ранее URA.RU писало, что тюменцы начали получать повестки на военные сборы. Граждан приглашают вступить в ряды мобилизационного людского резерва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Большинство жителей УрФО (68%) считают главным недостатком военной карьеры то, что такая работа опасна для жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. «Мы провели опрос и выяснили, как жители УрФО относятся к карьере военнослужащего. На первом месте среди недостатков работы в военной отрасли оказалась опасность для жизни — 68% респондентов назвали этот вариант», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Среди других минусов жители УрФО назвали частые переезды (62%), запрет на выезд за рубеж (53%), необходимость подчиняться приказам (46%). Кроме того, опрошенных смущают неуставные отношения (40%) и недостаточный уровень зарплаты (22%). В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 37% уральцев. При этом женщин среди них больше, чем мужчин. Что до возраста, то среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного. Называли жители УрФО и плюсы того, чтобы трудиться в военной отрасли. Среди них оказались ранний выход на пенсию, стабильность, зарплата, социальный статус профессии и гарантированный карьерный рост. Ранее URA.RU писало, что тюменцы начали получать повестки на военные сборы. Граждан приглашают вступить в ряды мобилизационного людского резерва.