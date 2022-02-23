Свердловский депутат ГД пояснил, почему не голосовал за ДНР и ЛНР

Сергей Бидонько был на больничном до 23 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько («Единая Россия») заявил, что не участвовал в голосовании о признании независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР из-за болезни. По словам депутата, к работе он вернулся 24 февраля.

«С 15-го по 23 февраля я не мог участвовать в заседаниях [Госдумы]. Находился на больничном из-за коронавируса», — объяснил парламентарий в разговоре с URA.RU.

15 февраля Госдума проголосовала за принятие постановления о прямом обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Документ, подготовленный КПРФ, поддержал 351 депутат (каждый из них впоследствии подвергся европейским санкциям), против выступили 16. У «Единой России» был похожий проект — за него также проголосовало большинство. Это постановление предусматривало, что ГД до обращения к Путину проведет консультации с МИД РФ.

Вечером 21 февраля глава государства объявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. А утром 24-го началась военная операция РФ на Украине.