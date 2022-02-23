23 февраля 2022
22 февраля 2022

Свердловский депутат ГД пояснил, почему не голосовал за ДНР и ЛНР

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Интервью с Сергеем Бидонько. Екатеринбург, бидонько сергей
Сергей Бидонько был на больничном до 23 февраля Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько («Единая Россия») заявил, что не участвовал в голосовании о признании независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР из-за болезни. По словам депутата, к работе он вернулся 24 февраля.

«С 15-го по 23 февраля я не мог участвовать в заседаниях [Госдумы]. Находился на больничном из-за коронавируса», — объяснил парламентарий в разговоре с URA.RU.

15 февраля Госдума проголосовала за принятие постановления о прямом обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Документ, подготовленный КПРФ, поддержал 351 депутат (каждый из них впоследствии подвергся европейским санкциям), против выступили 16. У «Единой России» был похожий проект — за него также проголосовало большинство. Это постановление предусматривало, что ГД до обращения к Путину проведет консультации с МИД РФ.

Вечером 21 февраля глава государства объявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. А утром 24-го началась военная операция РФ на Украине.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько («Единая Россия») заявил, что не участвовал в голосовании о признании независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР из-за болезни. По словам депутата, к работе он вернулся 24 февраля. «С 15-го по 23 февраля я не мог участвовать в заседаниях [Госдумы]. Находился на больничном из-за коронавируса», — объяснил парламентарий в разговоре с URA.RU. 15 февраля Госдума проголосовала за принятие постановления о прямом обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Документ, подготовленный КПРФ, поддержал 351 депутат (каждый из них впоследствии подвергся европейским санкциям), против выступили 16. У «Единой России» был похожий проект — за него также проголосовало большинство. Это постановление предусматривало, что ГД до обращения к Путину проведет консультации с МИД РФ. Вечером 21 февраля глава государства объявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. А утром 24-го началась военная операция РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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