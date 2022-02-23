Операция на Украине испугала матерей свердловских срочников

Свердловские срочники могут быть на границе с Украиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Жительницы Свердловской области, чьих детей призвали служить в армии РФ, боятся, что срочники могут пострадать на границе России и Украины. Об этом URA.RU рассказала представитель комитета-совета солдатских матерей России Ксения Феткуллина.

«Мамы срочников, находящихся у границы с Украиной, напуганы. [При этом] по официальной позиции, срочников там нет», — рассказала Феткуллина со ссылкой на слова матерей. Она отметила, что свердловчане допускают любые варианты развития событий конфликта на Украине.

Подписчики группы комитета солдатских матерей России в соцсети «ВКонтакте» заявили, что выступают против войны. При этом в комитете им посоветовали добиваться для детей отсрочки от службы, если на это есть законные основания.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Президент России Владимир Путин принял решение о начале военной спецоперации на Украине. Он обратился к россиянам с посланием. По официальной информации, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.