23 февраля 2022
22 февраля 2022

Операция на Украине испугала матерей свердловских срочников

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Свердловские срочники могут быть на границе с Украиной Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Жительницы Свердловской области, чьих детей призвали служить в армии РФ, боятся, что срочники могут пострадать на границе России и Украины. Об этом URA.RU рассказала представитель комитета-совета солдатских матерей России Ксения Феткуллина.

«Мамы срочников, находящихся у границы с Украиной, напуганы. [При этом] по официальной позиции, срочников там нет», — рассказала Феткуллина со ссылкой на слова матерей. Она отметила, что свердловчане допускают любые варианты развития событий конфликта на Украине.

Подписчики группы комитета солдатских матерей России в соцсети «ВКонтакте» заявили, что выступают против войны. При этом в комитете им посоветовали добиваться для детей отсрочки от службы, если на это есть законные основания.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Президент России Владимир Путин принял решение о начале военной спецоперации на Украине. Он обратился к россиянам с посланием. По официальной информации, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.

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Жительницы Свердловской области, чьих детей призвали служить в армии РФ, боятся, что срочники могут пострадать на границе России и Украины. Об этом URA.RU рассказала представитель комитета-совета солдатских матерей России Ксения Феткуллина. «Мамы срочников, находящихся у границы с Украиной, напуганы. [При этом] по официальной позиции, срочников там нет», — рассказала Феткуллина со ссылкой на слова матерей. Она отметила, что свердловчане допускают любые варианты развития событий конфликта на Украине. Подписчики группы комитета солдатских матерей России в соцсети «ВКонтакте» заявили, что выступают против войны. При этом в комитете им посоветовали добиваться для детей отсрочки от службы, если на это есть законные основания. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Президент России Владимир Путин принял решение о начале военной спецоперации на Украине. Он обратился к россиянам с посланием. По официальной информации, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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