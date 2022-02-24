Экономисты назвали товары, которые подорожают в первую очередь. Причина — ситуация на Украине

24 февраля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

В связи с военной операцией на Украине первыми товарами, которые подорожают на российском рынке, станут бытовая техника и автомобили. Рост стоимости товаров, предположительно, начнется спустя месяц после резкого скачка доллара, считают опрошенные URA.RU экономисты. «Я не думаю, что что-то начнет дорожать прямо сейчас. Ожидаемое начало роста цен — через месяц—два», — сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU эксперт финансового сектора Виталий Калугин. Он объясняет это тем, что на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Соответственно, объясняет Калугин, цены начнут расти именно тогда, когда производства начнут закупать партии комплектующих уже по новым курсам валют. При этом, первыми вырастут цены на импортные товары. «Среди таких — бытовая техника, автомобили, то есть все, что поставляется из-за границы. Спустя какое-то время подорожает все, вплоть до продуктов», — отметил экономист Константин Селянин. По его мнению, цены на сельскохозяйственную продукцию вырастут из-за того, что и техника, и расходные материалы (например, как семена и удобрения) в большинстве случаев — импортные. Президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР 21 февраля. Уже тогда был заметен рост цены на доллар США и европейскую валюту. Но ситуация обострилась после объявления Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил РФ о решении провести военную операцию на территории Украины. К 24 февраля рубль обвалился до рекордных показателей с 2014 года, в связи с чем ЦБ РФ объявил об интервенции на валютном рынке для стабилизации национальной валюты России.