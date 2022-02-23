Курганцы начали запасаться продуктами из-за ситуации на Украине

Некоторые жители региона начали делать запасы продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области некоторые жители региона начали запасаться товарами первой необходимости и бытовой техникой. Об этом URA.RU сообщили местные жители, пожелавшие остаться анонимными.

«В любой сложной ситуации в стране мы привыкли делать запасы продуктов. Это, может, с нашего послевоенного прошлого, а потом с развала СССР. Не хочется повторения голодных дней. Закупаем крупы, туалетную бумагу, гигиенические товары, спички. Благо есть место, где хранить», — рассказала URA.RU пенсионерка, которая живет в селе Лукино.

Некоторые курганцы, кто планировал приобрести бытовую технику, не стали откладывать покупку. «Я думаю, что после санкций доллар подорожает. Да и страны, которые обеспечивают электроникой: Япония, Сингапур, уже объявили, что присоединятся к санкциям. Поэтому покупаем технику», — пояснила жительница города.

Ранее началась военная операция на Украине. После этого курс рубля начал падать, побив рекорд с 2014 года. В Евросоюзе началось обсуждение введения дополнительного пакета санкций после начала военной операции на Украине. При этом, генерал-майор в отставке и бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов считает, что санкции полезны для России.