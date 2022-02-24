В соцсетях шокированы началом военной операции РФ на Украине. «Мы братские народы»

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Россия объявила о начале военной операции на Украине Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter отреагировали на заявление о начале Россией военной операции на Украине. Пользователи боятся войны и беспокоятся за мирных жителей. Некоторые заявили, что Украина и Россия являются братскими народами.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.

В соцсетях боятся за мирное население
… некоторые комментаторы поддержали украинцев
Некоторые боятся обострения ситуации
Пользователи заступились за жителей Донбасса
Россияне не хотят начала войны
… и назвали Украину, Белоруссию и Россию братскими народами
В комментариях считают, что действия России справедливы
… другие поспорили с этим

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В социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter отреагировали на заявление о начале Россией военной операции на Украине. Пользователи боятся войны и беспокоятся за мирных жителей. Некоторые заявили, что Украина и Россия являются братскими народами. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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