В социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter отреагировали на заявление о начале Россией военной операции на Украине. Пользователи боятся войны и беспокоятся за мирных жителей. Некоторые заявили, что Украина и Россия являются братскими народами.
В социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter отреагировали на заявление о начале Россией военной операции на Украине. Пользователи боятся войны и беспокоятся за мирных жителей. Некоторые заявили, что Украина и Россия являются братскими народами. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.